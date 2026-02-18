フェルナンダの「ＵＶケア コレクション」がひんやりクール仕様に。“モモ”＆“マリアリゲル”の香りで爽やかに登場

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社 FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、「ＵＶケア コレクション」を2026年2月20日より数量限定で発売します。ひんやりクール仕様にアップデートしたＵＶケアアイテムを、大人気の“モモ”と“マリアリゲル”の2つの香りで、全6アイテムご用意しました。

ひんやり感と爽やかな香りが心地よい、新しくなったUVケア

■べたつきがちな夏のＵＶケアも、涼しく、さらに快適に。

年々厳しさを増す日差しと気温。今年も暑い日が続くと予想される中、欠かせないのが紫外線対策です。

そこで、きしみの少ない快適な使い心地と、ふんわり広がる香りが人気のＵＶケアアイテムに、ひんやりクール感をプラスし、よりすっきりとした使用感へ仕上げました。香りは、毎夏SNSで話題のフレッシュなもぎたて“モモ”と、ウォータリーで清潔感あふれる“マリアリゲル”の2香調で展開。毎日の外出を涼しく、爽やかに彩ります。

■シーンに合わせて選べる、3タイプのＵＶケア

身体はもちろん、顔や髪まで全身に使える「クール ノンケミカルＵＶミスト」は、塗り直しにも便利なミストタイプの日焼け止め。ノンケミカル処方でお肌にやさしく、手を汚さずに使えるため、夏のレジャーシーンやご家族での使用にもおすすめです。

スキンケアのような快適な塗り心地が特徴の「クール ノンケミカルＵＶクリーム」は、自然なトーンアップを叶えるクリームタイプの日焼け止め。みずみずしい保湿感を生み出すウォーターベースでムラになりにくく、デイリー使いにぴったりの1本です。朝のお出かけ前や外出時間が長くなる日にもおすすめです。

手軽な使いやすさとさらさら感が魅力の「クール ＵＶスティック」は、汗や皮脂を抑えながら、快適なさらっと肌に整えるスティックタイプの日焼け止め。いつでもどこでも手を汚さずにピンポイントで塗りやすく、毎日ポーチに忍ばせておきたい1本です。夏のデートシーンや部分用としても活躍します。

■数量限定「ＵＶケア コレクション」

毎年大人気の「ＵＶケア コレクション」は2026年2月20日から、全6アイテムを販売。フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

フレグランスブランドならではの心地よい香りと、快適な使い心地が自慢のアイテムとともに、毎日のＵＶケアを楽しみませんか。

<取扱商品>

・クール ノンケミカルＵＶミスト(50mL) …1,980円

・クール ノンケミカルＵＶクリーム(80g) …1,980円

・クール ＵＶスティック(13g) …1,980円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd