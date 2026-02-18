「今日好き」で話題の18歳・田仲埜愛が、見届け人に！次世代の“筋肉プリンスNo.1”を決めるエンタメバラエティ「推し筋」。公開収録イベントは今週土曜（2/21）開催！観覧チケットまもなく販売終了！

株式会社CBCテレビ

CBCテレビで2026年3月14日(土)深夜に放送する「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」。筋肉(カラダ)自慢の精鋭たちが、鍛え上げられた“肉体美”や“精神力”、そして“内面的な魅力”を用いてオリジナル種目で競いながら、次世代スター“筋肉プリンス No.1”を目指すエンタメバラエティ番組です。

最終選考会の様子を観覧いただける公開収録イベントは、2月21日(土)にCBCホールで開催！

さらに収録後には、来場者限定で出場者(吉川太郎・しんたろー・辻村晃慶)とのフォト撮影会も実施予定です。

※フォト撮影会：有料。希望者のみ。詳細は本文内および公式HP・公式SNS等でご確認ください。

そして！棚橋弘至、ハシヤスメ・アツコに続く３人目の見届け人として、恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」で見せた等身大でピュアな姿と圧倒的な透明感が魅力な、モデルでタレントの田仲埜愛が就任しました！次世代を担う存在感で見る人を惹きつける田仲は、どんな視点から“筋肉プリンス No.1”を決めるのか！？

「筋肉は見れば見るほど奥が深いなと思います！！日々の努力、継続の証、その美しさやバランス、そして内面から滲み出る魅力を大切に審査させていただけたらと思います！」

■田仲埜愛（モデル・タレント）

大阪府出身の18歳。恋愛リアリティショーへの参加をきっかけに持ち前のスタイルの良さを生かし、ファッションイベントにも多数出演！！同世代のファッションアイコンとして活躍！ショートドラマやYouTubeチャンネルにも出演し演技・バラエティにも挑戦中。

「推し筋 ～筋肉プリンスNO.1決定戦～」

見届け人｜棚橋弘至 (C)︎新日本プロレス見届け人｜ハシヤスメ・アツコ招待出場者｜吉川太郎招待出場者｜しんたろー招待出場者｜辻村晃慶招待出場者｜平野泰新（MAG!C☆PRINCE）▼OA情報

放送日時： 2026年3月14日(土)深夜1:28～1:58

出 演：見届け人 棚橋弘至 ハシヤスメ・アツコ 田仲埜愛

招待出場者 吉川太郎 しんたろー 辻村晃慶 平野泰新（MAG!C☆PRINCE）

一般出場者 2名を予定

進行 永岡歩(CBCアナウンサー)

アシスタント 瀧川幸樹(CBCアナウンサー)

放送形態：CBCテレビローカルエリア（愛知・岐阜・三重）での地上波放送＋TVerなどでの配信

内 容：最終選考会当日の様子と、その裏側をお届けします。

公式HP：https://hicbc.com/tv/oshikinpuri/

公式X：@cbc_oshikinpuri [URL] https://x.com/cbc_oshikinpuri

公式Instagram：@cbc_oshikinpuri [URL] https://www.instagram.com/cbc_oshikinpuri/

※状況により放送日時等は変更になる場合がございます。

▼公開収録イベント(最終選考会) 概要

開催日：2026年2月21日(土)

時間：14:00 収録開始 (13:00 開場)

場所：CBCホール (愛知県名古屋市中区新栄1-2-8)

問い合わせ：CBCテレビ IPプロデュース部 090-1561-8605

※平日の11:00～17:00にて対応可。それ以外の時間帯や土日祝日は対応できませんのでご了承ください。

なお、公開収録イベント終了後には出場者(吉川太郎・しんたろー・辻村晃慶)とのフォト撮影会を実施予定です。

対象：公開収録イベントご来場者のうち、フォト撮影会への参加をご希望される方

料金：1枚1,000円(税込) ※現金のみご対応。番組ロゴ入りシール付。

【注意事項】※内容は変更となる可能性がございます。

枚数には限りがございます。予定枚数に達し次第、販売終了となりますのであらかじめご了承ください。

【Q&A】

Q.出演者にプレゼントを渡せますか？

A.招待出場者へのプレゼントは当日持ち込みのみ、専用BOXにてお預けいただくことが可能です。ただし、バルーン・花束・飲食物・生もの・生き物のほか、大きすぎる物品のお預かりはお断りさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※安全上の観点から、出演者をCBCテレビ周辺でお待ちいただくことは固くお断りいたします。

入場チケットのお求めはこちら

料金：2,500円(税込)

※全席指定。チケット１枚につき別途、発券手数料(165円)・システム利用料(330円)が必要です。

販売場所：CBCチケットセンター

URL：https://www.tickets.funity.jp/cbc/events/view/9916

【注意事項】

・予定枚数に到達次第、販売終了となります。

・未就学児は入場できません。

・当日は、テレビ収録を行います。収録した映像や写真は、CBCテレビ（CBCテレビが指定する第三者を含む）による国内外での放送や配信などその他あらゆる媒体に利用させていただく可能性がございます。

・出演者は変更になる可能性がございます。

・天候や災害などの理由で収録や放送は急遽中止になる場合がございます。

・収録中は着席でのご観覧をお願いします。

・お客様による録音、録画、撮影は禁止とさせて頂きます。

・ご入金後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。

・営利目的のチケットの転売は、いかなる場合でも固くお断りします。

・チケット購入ページ(CBCチケットセンター)に記載されている注意事項もよくお読みください。

・会場へのアクセスには公共の交通機関をご利用いただきますようお願い致します。

・以上の項目を遵守して頂けない場合、またはスタッフの指示に従って頂けない場合は、収録の中止、またはお客様に退席して頂く場合がございます。