平成の“裏原系”“ギャル系”ファッションを牽引！「ヒステリックミニ」 ブランドムック最新刊 2/18発売
1990年代後半から2000年代初頭にかけ、原宿系・ギャルカルチャーとともに支持を集めた
キッズブランド「HYSTERIC MINI（ヒステリックミニ）」のブランドムックシリーズ最新刊を、
2026年2月18日（水）に発売します。
Y2Kファッションが盛り上がるなか、ヒステリックミニも30代・40代を中心に再び注目を集め、
ブランドムックシリーズも、累計160万部を突破しています。今回は、ふんわり軽いキルティング生地のバッグ。平成から愛され続けるブランドキャラクター「MINIちゃん」の総柄2種（ショルダー
バッグ、サコッシュ付きトート）を書店で、同じくブランドキャラの「DEVILKIN」の総柄2種（ミニバッグ、サコッシュ付きトート）をローソン、HMV＆BOOKS onlineで販売します。さらに、
ヒステリックミニの店舗限定版も同日に発売します。
平成レトロコーデや親子コーデも楽しめる♪全種ステッカー付き
『HYSTERIC MINI BIG PUFF SHOULDER BAG BOOK』
価格：4675円（税込）
発売日：2026年2月18日
https://tkj.jp/book/?cd=TD075819&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075819&path=&s1=)
『HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK SCRAP PATCHWORK ver.』
価格：4,675円（税込）
発売日：2026年2月18日
https://tkj.jp/book/?cd=TD075833&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075833&path=&s1=)
『HYSTERIC MINI MINI SQUARE BAG BOOK DEVILKIN ver.』
価格：3,223円（税込）
発売日：2026年2月18日
https://tkj.jp/book/?cd=TD075871&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075871&path=&s1=)
『HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK DEVILKIN ver.』
価格：4,070円（税込）
発売日：2026年2月18日
https://tkj.jp/book/?cd=TD075857&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075857&path=&s1=)
軽量で持ちやすく、ミニバッグや付属のサコッシュをお子さま用にすれば、親子コーデも楽しめます。全種特別ステッカー付きのファン必見のバッグです。
ランダム封入ステッカー1枚入！
書店用 ステッカー
スマホにちょうどいいサイズ♪
※全４種×２
書店用・
ローソン、HMV＆BOOKS online、
宝島チャンネル販売用で内容が異なります。