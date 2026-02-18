平成の“裏原系”“ギャル系”ファッションを牽引！「ヒステリックミニ」 ブランドムック最新刊 2/18発売

株式会社 宝島社

1990年代後半から2000年代初頭にかけ、原宿系・ギャルカルチャーとともに支持を集めた

キッズブランド「HYSTERIC MINI（ヒステリックミニ）」のブランドムックシリーズ最新刊を、

2026年2月18日（水）に発売します。

Y2Kファッションが盛り上がるなか、ヒステリックミニも30代・40代を中心に再び注目を集め、

ブランドムックシリーズも、累計160万部を突破しています。今回は、ふんわり軽いキルティング生地のバッグ。平成から愛され続けるブランドキャラクター「MINIちゃん」の総柄2種（ショルダー

バッグ、サコッシュ付きトート）を書店で、同じくブランドキャラの「DEVILKIN」の総柄2種（ミニバッグ、サコッシュ付きトート）をローソン、HMV＆BOOKS onlineで販売します。さらに、

ヒステリックミニの店舗限定版も同日に発売します。

平成レトロコーデや親子コーデも楽しめる♪全種ステッカー付き

『HYSTERIC MINI BIG PUFF SHOULDER BAG BOOK』

価格：4675円（税込）

発売日：2026年2月18日

https://tkj.jp/book/?cd=TD075819&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075819&path=&s1=)

『HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK SCRAP PATCHWORK ver.』

価格：4,675円（税込）

発売日：2026年2月18日

https://tkj.jp/book/?cd=TD075833&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075833&path=&s1=)

『HYSTERIC MINI MINI SQUARE BAG BOOK DEVILKIN ver.』

価格：3,223円（税込）

発売日：2026年2月18日

https://tkj.jp/book/?cd=TD075871&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075871&path=&s1=)

『HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK DEVILKIN ver.』

価格：4,070円（税込）

発売日：2026年2月18日

https://tkj.jp/book/?cd=TD075857&path=&s1=(https://tkj.jp/book/?cd=TD075857&path=&s1=)

軽量で持ちやすく、ミニバッグや付属のサコッシュをお子さま用にすれば、親子コーデも楽しめます。全種特別ステッカー付きのファン必見のバッグです。

ランダム封入ステッカー1枚入！

書店用 ステッカースマホにちょうどいいサイズ♪

※全４種×２

書店用・

ローソン、HMV＆BOOKS online、

宝島チャンネル販売用で内容が異なります。