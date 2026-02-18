DMM GAMES『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』にてひなまつりキャンペーン開催！新キャラ「【雛祭り】アンネマリー」登場＆500日記念ステップアップガチャ開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月18日から『転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～』（以下、『転職魔王』）にて、ひなまつりキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。本キャンペーンでは、豪華報酬が手に入るログインボーナスのほか、浴衣姿の「【雛祭り】アンネマリー」が新たに登場します。さらに「500日記念ステップアップガチャ」の開催など、盛りだくさんの内容でお届けします。

■ひなまつりキャンペーン開催！

▼ひなまつりログインボーナス開催！

開催期間：2026年2月18日（水）メンテナンス後 ～ 2026年3月4日（水）メンテナンスまで

転職魔王も、ひなまつりをお祝い！豪華アイテムが手に入るログインボーナスを実施します。

開催期間中、毎日ログインすることで大量の「竜神石」やキャラクターの育成に欠かせない強化アイテムなどを獲得できます。毎日ログインして、豪華なひなまつりのプレゼントを受け取りましょう！

▼ひなまつり限定お得セット登場！

販売期間：2026年2月18日（水）メンテナンス後 ～ 2026年3月4日（水）メンテナンスまで

ショップ『お得セット』にてLRキャラクターが確定で入手できる「虹の香料」がおまけでついてくる「LRキャラ確定パック」や、大量の誘惑の塗香が手に入る「調教パック」を販売中です！

アイテムセットを活用してゲームを有利に進めましょう！

■新キャラクター「【雛祭り】アンネマリー」が登場！

可愛らしい桃色の浴衣に身を包んだ「【雛祭り】アンネマリー」が新たに登場します。

和装で着飾った彼女を仲間に迎え、華やかなひなまつりをお楽しみください。

▼『期間限定ピックアップガチャ』開催！

販売期間：2026年2月18日（水）メンテナンス後 ～ 2026年3月4日（水）メンテナンスまで

「【雛祭り】アンネマリー」の排出確率がアップしたピックアップガチャを開催します。この機会に限定衣装の強力なキャラクターを手に入れましょう！

▼『【雛祭り】アンネマリー育成パス』開催！

販売期間：2026年2月18日（水）メンテナンス後 ～ 2026年3月4日（水）メンテナンスまで

「【雛祭り】アンネマリー」の獲得数に応じて豪華報酬が獲得できる「育成パス」が登場！

PLATINUMパスを購入すると、「【雛祭り】アンネマリー」本体を最大6体（Lv100分）まで追加で獲得可能！さらに「限定スキンチケット」や最大21,000個の竜神石、「誘惑の塗香」などの豪華報酬も手に入ります。服従度を最大強化して、彼女の魅力を余すところなく堪能しましょう。

▼【雛祭り】アンネマリー 紹介

自身の身体を使ってスライムの研究をしたり、非人道的な作業や研究を行ったりするマッドサイエンティスト。今回、スライムの祭りが開催されると知り、気合を入れて自ら浴衣の衣装を仕立てた。スライム生地のため、ヌルヌルで少し透けているのが特徴。それを着て、魔王とともに祭りを楽しんでいくが……。

■祝500日記念！ステップアップガチャ開催！

販売期間：2026年2月18日（水）メンテナンス後 ～ 2026年3月4日（水）メンテナンスまで

リリース500日を記念して、特別な「ステップアップガチャ」を開催します！

本ガチャではLR水属性キャラクターが獲得しやすい特別なガチャとなっております。

STEPを進めるごとにLRキャラの排出確率がアップ！

STEP5ではピックアップLRキャラクターが1体確定で手に入ります！

さらに、このステップアップは最大2周まで利用可能です。

■『転職魔王』とは

最弱勇者、魔王に転職す――

本作は、簡単操作で遊べるローグライクアクションゲームです。

好きな時にPCでもスマホでも遊べ、さらに遊んでいない時間にもアイテムや経験値を手に入れることができます。かわいく可憐な魔族たちと裏切った者達への復讐を果たしましょう。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/tenshoku_maou

▼製品概要

タイトル：転職魔王～リストラ勇者のお仕置きセレナーデ～

ジャンル：ローグライクアクションRPG/ハイブリッドカジュアル

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）/スマートフォン（ブラウザ版/DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC