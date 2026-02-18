【モナコ政府観光会議局】新ロゴを発表、観光ブランド「Visit Monaco」のブランド進化を象徴するデザイン

モナコ政府観光会議局日本事務所

モナコ政府観光会議局（所在地：モナコ公国）は、2026年2月12日（木）に、観光ブランド「Visit Monaco」の新ロゴを発表しました。観光地としてのブランド価値をさらに高め、国内外の旅行者およびMICE関係者への訴求力を強化することを目的とし、「Heritage in motion（動き続ける伝統）」というコンセプトのもと刷新しました。今回の変更は、伝統と革新を融合させながら、公国ならではのエレガンスと、訪問者が感じる唯一無二の体験価値を表現したデザインとなり、観光事業の新たな節目となります。

■コンセプト：アイコンと体験価値

新ロゴは、2つの核となる要素からデザインされています。

Monaco: 卓越性と国際的な影響力を象徴する国名を、アール・ヌーヴォー様式に着想を得て、自信と永続性を表現しました

Visit: 躍動感あふれる自然な手書き風スタイルで、人間味と感情的な豊かさを表現しました

この2つの要素の融合により、伝統に根ざしながらも現代性あふれる、ダイナミックなアイデンティティが完成しました。

■象徴的なモノグラム

公国の歴史や品格を感じさせる調和のとれた構成でデザインされています。あわせて、公国の紋章を想起させる現代的なモノグラムも制作されました。モノグラムは用途に応じて単独でも使用可能で、運用の柔軟性を高めるとともに、ブランドの想起性を強化します。視覚的アイデンティティを直感的に伝える強いサインとなります。

■MICE向けの専用ロゴ

モナコ政府観光会議局の公式ホームページ、「Visit Monaco」では、ビジネスツーリズム（MICE）用途に対応した「Convention Bureau」版も用意されています。MICE専用ロゴの展開により、プロフェッショナル向けイベントの受け入れに関する公国の取り組みを明確に示しながら、ブランド全体との高い統一性を保ちます。

今回の刷新によりVisit Monacoは、目的地としての魅力をさらに高めるとともに、メッセージをより明確にし、旅行者、観光産業の関係者、イベント主催者といった主要な対象に向けて、より効果的に訴求していきます。

モナコ政府観光会議局 AIを活用した新公式HP「Visit Monaco」：https://www.visitmonaco.com/ja

モナコ政府観光会議局の役割について

日本におけるモナコ政府観光会議局は、海外事務局のネットワークを活用しながら、グローバルな規模で観光事業を推進し、モナコ公国（以下 モナコ）への渡航者需要の喚起に努めています。

グローバル規模での取り組みによって、旅行業界のビジネスパートナーとの協力関係をより強化し、中長期でのビジネスを生み出しています。モナコ国内には様々な専門分野に特化したビジネス・イベントやレジャー観光施設が揃っています。モナコ政府が推進している観光政策を推し進めた結果、観光産業は徐々に増加し、今日では、ビジネス目的の観光はモナコ国内の年間ホテル販売客室数のうちの30％以上を占めています。

モナコは、世界中の裕福な人々が集まる国としても知られていますが、観光客にラグジュアリーなモナコの様々な施設やサービスを提供するだけでなく、2030年までに55%の温室効果ガス排出を削減、2050年までにカーボンニュートラル実現を目標としています。その国をあげた目標に向かい、政府、観光局、ホテルはもちろん観光業を取り巻くさまざまなパートナーとともに限りある資源を最適化し、地球、海洋保全の活動に積極的に取り組み、伝統を守りつつもイノベーションを促進し、革新的文化の創造をし続けるモナコを、渡航先として選んでいただけるよう様々な活動を展開しています。

モナコ政府観光会議局日本事務局は、日本からのビジネス渡航需要の喚起を含め、トレード向けの専門業界イベントへの参加、提携ツアーオペレーターや旅行代理店への認知拡大、プロモーションキャンペーンの実施（旅行代理店向け特別施策、観光事業施策のプレゼンテーション実施）などモナコ政府支援による国家事業として、MICEおよびレジャー観光に関する事業について様々なアドバイスをご提供いたします。

モナコ政府観光会議局公式ページ：https://www.visitmonaco.com/ja

公式Facebookページ： https://www.facebook.com/VisitMonacoJapon/

公式Instagramページ： https://www.instagram.com/monacotabi/

公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/channel/UCrZrFTIoHlzbsM4d6A6PPgw