【住宅メーカーに関する調査】『省エネ・エコ住宅』のイメージがある住宅メーカー、「特にない」が7割弱と高い。上位は「パナソニックホームズ」「積水ハウス」で各9％台

■『信頼性・安心感がある』『品質・技術が優れている』と思う住宅メーカーは、いずれも「積水ハウス」「住友林業」が上位2位

■『省エネ・エコ住宅』のイメージがある住宅メーカー、「特にない」が7割弱と高い。上位は「パナソニックホームズ」「積水ハウス」で各9％台

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、15回目となる『住宅メーカーのイメージ』に関するインターネット調査を2026年1月1日～7日に実施しました。

住宅メーカーのイメージや認知、自由回答にて家づくりを依頼したいメーカーの選択理由などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

◆住宅メーカーの認知

知っている住宅メーカー・ブランドは（複数回答）、「積水ハウス」が74.1％、「タマホーム」「住友林業」「ミサワホーム」が各7割弱です。

地域別にみると、「スウェーデンハウス」は北海道・北陸、「飯田産業」「オープンハウス」は関東、「アイフルホーム」は東北、「一条工務店」は東北・中部、「トヨタホーム」は中部で比率が高くなっています。

◆信頼性・安心感がある住宅メーカー

信頼性・安心感があると思う住宅メーカーは（複数回答）、「積水ハウス」が31.8％、「住友林業」が28.8％、「積水化学工業」「旭化成ホームズ」が各2割強です。

女性70代では、「住友林業」が1位となっています。

◆品質・技術が優れている住宅メーカー

品質・技術が優れていると思う住宅メーカーは（複数回答）、「積水ハウス」が24.2％、「住友林業」が22.8％、「旭化成ホームズ」「積水化学工業」が各2割弱です。

70代では、「住友林業」が1位となっています。

◆独自性がある住宅メーカー、革新的・先進的である住宅メーカー

独自性があると思う住宅メーカーは（複数回答）、「旭化成ホームズ」「住友林業」が各1割強、「スウェーデンハウス」が10.1％です。

北海道・北陸では「スウェーデンハウス」の比率がやや高く、1位となっています。

革新的・先進的であると思う住宅メーカーは（複数回答）、「旭化成ホームズ」が9.4％、「積水ハウス」が8.8％、「積水化学工業」「住友林業」「パナソニックホームズ」が各6％台です。

「特にない」が7割弱と高くなっています。

◆省エネ・エコ住宅というイメージがある住宅メーカー

省エネ・エコ住宅というイメージがあると思う住宅メーカーは（複数回答）、「パナソニックホームズ」「積水ハウス」が各9％台、「旭化成ホームズ」「積水化学工業」が各8％台です。

「特にない」が7割弱と高くなっています。

