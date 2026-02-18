【相模原市】クラウドファンディング型ふるさと納税にスポーツを支援する新規プロジェクトを追加！～国際自転車ロードレース「ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」継続開催に向けて！～

相模原市役所

相模原市では、ふるさと納税における寄附額の増加や、市の取組をより多くの人に知ってもらうことを目的に、クラウドファンディングでふるさと納税を募る仕組み「ガバメントクラウドファンディング(R)※」において、スポーツを支援する新たなプロジェクトを２月１３日（金）から実施しています。

市内外を問わず個人の方にご参加いただけ、通常のふるさと納税と同様、寄附金控除の対象になりますので、ぜひ、ふるさと納税を通じて市の取組を応援してください！

※株式会社トラストバンクの登録商標です。

・クラウドファンディング型ふるさと納税とは

自治体や返礼品から寄附先を選んでいただく従来のふるさと納税と異なり、寄附の使い道から、寄附先を選んでいくふるさと納税です。市民の方でも、市外にお住まいの方でも、事業にご賛同いただける方ならどなたでもご参加いただけます。ふるさと納税による税額控除やワンストップ特例も、市内外を問わず受けることができます。

・新規プロジェクト概要

■プロジェクト名：「ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」継続開催に向けて！

「ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」と本プロジェクトについて

毎年５月中下旬に国内８都府県をまたいで開催される、ＵＣＩ（国際自転車競技連合）公認による自転車ロードレース競技の国内最大規模のステージレースである「ツアー・オブ・ジャパン」。

その開催地の一つである本市での「ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」は、東京２０２０オリンピック自転車ロードレース競技のレガシーとして２０２１年から開催しており、２０２６年５月の大会で６回目を迎えます。

大自然の中を疾走する相模原ステージ

大会は競技の普及やスポーツの促進に寄与するほか、大会をきっかけに相模原市の魅力のＰＲや、市への来訪を促すことでサイクルツーリズムの促進や地域の活性化へと繋がります。

本プロジェクトは、この大会の継続的な開催をクラウドファンディング型ふるさと納税という形でご支援いただき、いただいた寄附金は大会の安全・安心な開催に係る費用及び大会の盛り上げに係る費用に活用させていただくというものです。

■ 目標金額 ：１００万円■ 募集期間 ：令和８年２月１３日（金）～３月１５日（日）■ 申込方法 ：「ふるさとチョイス」内、下記プロジェクトページより

https://www.furusato-tax.jp/gcf/5162

【過去のツアー・オブ・ジャパン相模原ステージの様子】

※市外の方で30,000円以上の寄附をいただける方には返礼品（国際自転車ロードレース「ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ」ホームチーム選手（TEAM UKYO）との写真撮影）もございます。（10名様限定）

詳細についてはふるさとチョイスホームページにて確認ください。

https://www.furusato-tax.jp/gcf/5162

【注意事項】

・目標金額を上回った場合、超えた分の寄附金も対象事業に活用させていただきます。

・目標金額に達しない場合もご返金はせず、いただいた寄附金を対象事業に活用させていただきます。

・天候等による事業中止の場合は原則として返金対応はせず、当該事業の関連経費等に活用させていただきます。

※当該寄附は「負担付寄附（地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第９号）」ではなく、「用途を指定した寄附」としてお受けするものであることをご了承ください。