CHUMSから初めて、本格スクールバッグが登場、2026年2月27日(金)発売

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）は、学生のスクールバッグ需要に向けた新しいデイパックシリーズ「チャムスクールデイパック」を2月27日（金）に発売いたします。

ブランドらしいあそびゴコロと機能性をそのままに、通学シーンに寄り添うバックパックを初めて本格展開します。 CHUMSの直営店舗と株式会社ヒマラヤが運営する全国の「ヒマラヤスポーツ（HIMARAYA）」 店舗での限定販売です。

●背景

CHUMSはショルダーバッグやポーチなど、日常を彩る小物アイテムを中心に展開してきました。 一方で、学生をはじめとしたユーザーからは「通学でも使えるCHUMSのバッグが欲しい」という声が年々増加。 そこで今回、ブランドの原点である“楽しさ”と“タフさ”を受け継ぎながら、より幅広いシーンで活躍するデイパックの開発に踏み切りました。学生の“毎日”に寄り添う新たな定番を目指したシリーズです。

アウトドアの楽しさを日常に届けるブランドとして、ユーザーの声に耳を傾けながら新しい挑戦を続けていきます。

●商品概要

15インチPC対応のパッド入りスリーブに、A4ファイルが収まるスクエア設計と小物整理に便利な多機能ポケットを備え、撥水素材、ブービーバードのアクセント、さらに夜間でも視認性を高めるリフレクターを配置したアイテムです。

限定マルチポーチつきです。

商品ページはこちら(https://www.chums.jp/topics/chumschool-daypack)

※2月27日（金）よりご覧いただけます

■CHUMSchool Square Day Pack 35 \13,200（税込）

カラー展開：Black

■CHUMSchool Day Pack 35 \13,200（税込）

カラー展開：Black x Black, Black x Red

●「CHUMS（チャムス）」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer（オリジナルリテイナー）”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年以上、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。



●ブランドのマスコット：ブービーバード（Booby Bird）

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには

『bobo（ボーボー鳥）』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から２番目のブービー賞と同じ単語です。

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。