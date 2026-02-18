看護師採用アプリで全国初 LINE 上で AI が医療機関を自動レコメンドするマッチング機能を実装

株式会社メドエックス

医療人材不足の解決を目指す株式会社メドエックス（本社：東京都中央区、代表取締役：右高稜大）は、2026 年 2 月より LINE アプリを活用した新たな医療人材マッチングサービスを開始します。本サービスは、マッチングアプリ型の UI を採用し、AI が医療従事者一人ひとりに適した医療機関を自動でレコメンドする仕組みを実装するもので、看護師採用における「LINE アプリ×AI レコメンド型マッチング機能」としては国内初 の試みとなります。※１

まずは東京・神奈川エリアにおいて、初期費用・掲載費用をともに0円でサービス提供を開始します。あわせて、現役看護師が制作する医療現場動画を期間限定で無償提供し、AIによるレコメンド機能と組み合わせることで、採用プロセスの短縮や離職率低減にどこまで寄与できるかを検証。その結果を踏まえ、全国展開に向けた準備を進めていきます。

左：実際の入力画面 右：希望を入力すると、ＡＩレコメンドにより条件にあった病院情報が届く[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9OpzI6srNzU ]

実際の動画 ※途中から音声が出ますのでご注意ください。

■9 人に一人が離職～メドエックスが取り組む看護師不足の構造課題

日本看護協会の「2024年 病院看護実態調査」によると、2023年度の看護師離職率は11.3％と高い水準が続いており、約9人に1人が職場を離れている状況です。※２

こうした人材不足を補うため、多くの病院は人材紹介会社に依存していますが、1人あたり約100～125万円に及ぶ紹介手数料が経営を圧迫しています。

さらに、応募前に職場の実態が十分に伝わらないまま採用が行われることで、ミスマッチによる早期離職が起こり、採用コストが繰り返し膨らむ悪循環に陥っています。

一方で資格を持ちながら医療現場を離れている人は「潜在看護師」と呼ばれ、全国で約70万人に上るとされています。

メドエックスでは、いずれこうした「今すぐではないが、働き方次第では現場に戻りたい」と考える潜在看護師層にも情報が届くよう、サービスのアップデートを進めていく予定です。

■ 新サービスの特徴

１. LINE×AIで看護師に直接届く採用導線

日常的に使われているLINE上で、AIが医療機関情報をレコメンド。人材紹介会社からの電話や営業連絡に追われることなく、必要な情報だけが自分のペースで届くため、登録者の対応負担を減らします。

２. 現役看護師が制作する動画で職場を可視化

医療現場を熟知した現役看護師が、仕事内容や職場の雰囲気を動画で発信することで、応募前から職場理解を促し、ミスマッチや早期離職の抑制効果を検証します。

３. 見学申し込みまで最短1分

紹介会社を介さず、動画視聴から見学申し込みまでを最短1分で完結。従来14～42日かかっていた採用プロセスの短縮を目指します。

■ 仮検証から期待される効果

動画は、1分あたりの情報量がWebページ約3,600ページ分に相当し、記憶定着率もテキストの2～5倍とされる高い情報伝達力を持ちます。メドエックスでは、この特性を医療人材領域に応用し、SNS上での反応データを検証。Instagramのリール動画は静止画投稿と比べて反応率が約76％高く、視聴数も約2.3倍となる結果が得られています。

こうした結果をSNS採用へ展開した結果

・東京都内の約300床規模の病院では新卒応募者数が13名から33名へ増加（前年比＋154％）

・大阪府内の約180床規模の病院では紹介会社依存から脱却し、半年で6件の直接応募

・約74床規模の病院では4か月でSNSフォロワー5,000人、応募・見学希望者約20名

といった成果が生まれています。

紹介会社に頼る医療機関がほとんどを占める中、自院発信による採用の可能性が示され始めています。

当社では今回、生活に身近なLINE上でAIレコメンドと動画情報を組み合わせた実証実験を、東京・神奈川エリアで開始、看護師へのリーチ効果や採用プロセスの短縮、離職抑制にどの程度つながるのかを検証していく予定です。

株式会社メドエックス代表 右高稜大

メドエックスは昨年4月に設立したスタートアップではありますが、おかげさまで当社SNSにご登録いただいた看護師の皆さまは、現在約1万人に迫る規模となりました。

このたび開始するLINEアプリを活用した新たなＡＩ医療人材マッチングサービスが、より多くの看護師の皆さまにとって「自分に合った病院を主体的に選べる」きっかけとなれば幸いです。

今後は、機能および運用体制を段階的にアップデートしながら、全国で約70万人いるとされる潜在看護師層にも活用いただけるサービスへと進化させてまいります。医療現場の人材課題解決に貢献できるよう、引き続き挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社メドエックス（英文名：MedX, Inc.）

設立日：2025年4月14日

代表取締役：右高 稜大（みぎたか りょうた）

所在地：東京都中央区新川二丁目21番10号 リードシー八丁堀BIZcomfort日本橋新川



※１．自社調べ 2026 年 1 月時点

※２．日本看護協会「2024年 病院看護実態調査（2023年度）」

https://www.tna.or.jp/news/20250402/