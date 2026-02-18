【AIO対策】MEOツール「口コミ365」AIO診断機能を正式リリース

イエロ株式会社

イエロ株式会社（本社：東京都品川区、代表：稲葉 信）が提供する、口コミマーケティング支援ツール「口コミ365」は、2026年2月時点で導入店舗数が5,000店舗を突破しました。また「口コミ365」は、新機能「AIO（AI Optimization）診断機能」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、生成AI時代において重要性が高まる「AIによる店舗推薦可視化」を実現し、自店舗がGeminiなどのAIにどのように認識・推薦されているかを診断レポートとして提供するものです。

口コミ365とは

「口コミ365」は、GoogleビジネスプロフィールやInstagram、LINEなど複数の口コミチャネルを一元管理できるクラウド型ツールです。主な機能は以下の通りです：口コミ自動収集・分析：Google／LINEレビュー／インスタ投稿などを自動取得AIサマリー機能：レビュー内容を自動要約し、改善点を提示返信テンプレート管理：ブランドトーンを保ちながら迅速対応レポート出力：期間別評価推移や店舗比較を自動生成これにより、現場スタッフの手間を減らしつつ、口コミを店舗経営の武器として活用できます。口コミ365導入店舗の平均成果：検索表示回数：平均+250%増ルート検索回数：平均+190%増主要キーワード10位以内表示率：73%導入1か月で「ヘッドスパ」「グランピング」「焼肉」などの主要KWで上位表示を達成するなど、成果が続出しています。

詳細を見る :https://365kuchikomi.com/

AIO診断機能とは

AIO（AI Optimization）診断機能は、以下を可視化するレポート機能です。

1. AI推薦状況の可視化

・主要AIに対する想定質問群での表示有無

・競合比較順位

・推薦頻度傾向

2. AI認識データ構造の分析

・口コミ内容のキーワード網羅率

・評価分布の健全性

・写真・属性情報の充実度

・構造化データ観点での改善余地

3. 改善アクションの提示

・口コミ施策提案

・投稿改善提案

・キーワード最適化提案

・競合との差分レポート

■ 開発背景

近年、ユーザーの検索行動は従来のGoogle検索から、生成AI（ChatGPT等）による「対話型検索」へと拡大しています。

例えば、

「武蔵小杉でおすすめの焼肉店は？」

「川崎市で口コミ評価が高い歯医者は？」

「子連れに優しいカフェを教えて」

といった質問に対し、AIが直接店舗を“推薦”するケースが増えています。

しかし現状、多くの店舗事業者は

自店舗がAIに認識されているのか

競合と比較してどの位置づけか

推薦ロジック上の改善余地は何か

を把握できていません。

この課題を解決するために「AIO診断機能」を開発しました。

AIO診断はコチラ :https://lhcn.li/line/source/69943014ab33538bb90d715f

会社概要

イエロ株式会社代表取締役：稲葉 信

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

代表稲葉のプロフィール：SNSを活用したマーケティング支援や効率化ツールの開発に特化し、複数のサービスを提供。Instagram向けチャットボット「iステップ」は、業界シェアNo.1を獲得し、導入アカウント数は15,000を突破。また、X（旧Twitter）の機能拡張ツール「XTEP」を開発・運営し、こちらは導入アカウント数4500を突破。人気ビジネス系YouTube番組『令和の虎』に虎として出演し、多数の起業家を支援。また自社でも、登録者30,000人を超えるYouTubeチャンネル『虎イチャンネル』も運営。