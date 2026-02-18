アップサイクルした卵殻をテーブルウェアに活用した取組みが世界最高評価「Tableware International Awards of Excellence 2026」サステナビリティ部門で最優秀賞

鳴海製陶株式会社

鳴海製陶株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：福井俊成）は、ボーンチャイナの一部を卵殻由来原料へ置換することに成功した取り組みにおいて、世界的なテーブルウェア業界アワード「Tableware International Awards of Excellence 2026」のサステナビリティ部門で最優秀賞を受賞しました。

本取り組みでは、未活用資源として眠っていた卵殻を価値ある原料として活用しつつ、見た目や使い心地、品質を従来品と同等に保つことに成功しました。 この環境負荷の低減と品質の両立を可能にした技術的な挑戦が高く評価されました。

当社は今後も、本取り組みを含む環境配慮型のモノづくりを進め、日常の食卓から特別な時間を彩るレストランまで、持続可能な社会に貢献するテーブルウェアを提供してまいります。

公式記事：https://tablewareinternational.com/narumi-wins-tableware-international-awards-of-excellence/(https://tablewareinternational.com/narumi-wins-tableware-international-awards-of-excellence/)

1. 受賞の背景

「Tableware International Awards of Excellence」は、国際的な業界誌「Tableware International」が主催する、テーブルウェア分野で権威あるアワードです。デザイン性、革新性、美しさ、ストーリー性などの観点から、13の部門別に世界各国の専門家やバイヤーが審査を行います。

2026年の審査では、当社のアップサイクルした卵殻を活用する取り組みが、サステナビリティ部門のファイナリスト（上位3件）に選出され、最終審査の結果、「素材そのものだけでなく、モノづくりの姿勢」が高く評価され、最優秀賞の受賞に至りました。

2. 評価された取り組み：卵殻を“資源”として捉え直す挑戦

評価対象となったのは、食品産業などで大量に発生する卵殻をアップサイクルし、ナルミボーンチャイナの原料の一つとして活用する技術です。

この取り組みにより、以下を実現しています。

- 従来は活用されてこなかった卵殻を有効活用- 高品質でありながら、卵殻を含むサステナブル資源の有効活用率は50％超- 採掘資源である石灰石の使用量を削減し、環境保全に貢献- 食卓・ホスピタリティ空間に環境配慮の価値を届ける

長年培ってきた焼成技術や素材開発の技術を活かし、卵殻をモノづくりの視点で「資源」として捉えなおしたことが、今回の国際的な評価につながっています。

素材開発の詳細はこちら：https://www.narumi.co.jp/initiatives/eco-products/(https://www.narumi.co.jp/initiatives/eco-products/)

３. 審査員・主催者コメント

審査員からは、次のような評価コメントが寄せられています。

特に卵殻を活用した点は革新的であり、環境負荷を低減しようとする明確な意思が感じられる。サステナビリティとイノベーションを見事に融合させた取り組みである。

第三者の専門家からも、「環境配慮」と「技術革新」の両立が高く評価されました。

参照：https://issuu.com/lemapublisihng/docs/tableware_international_awards_of_e_283ce23123c4e3

4. 今後の展望：地球環境にやさしい進化を日常に

当社は、日本で初めてボーンチャイナの量産化に成功したテーブルウェアブランドとして、品質と美しさを追求してきました。

今後は、これまで培ってきた技術を活かし、日常の食卓からホスピタリティ空間まで、環境配慮と上質さを両立した新たなテーブルウェアのスタンダードを提案してまいります。

鳴海製陶株式会社は、日本初のボーンチャイナ量産化に成功した陶磁器メーカーです。陶磁器ブランド「NARUMI」は、高品質な業務用トップブランドとしても評価が高く、世界中の一流ホテルやレストラン、エアライン業界で採用されています。また、陶磁器製造で培った焼成・印刷・転写技術を用いて、IH、ガス調理器用のガラストッププレートやヒーターパネルなど、生活に欠かせない身近な製品の部品も提供しています。さらに今日では、持続可能な開発目標(SDGs)が目指す循環型のモノづくりへ転換を図るべく、これまで培ってきた技術と多角的な視点を融合させ、次世代につながるコア技術の開発を進めています。





■会社概要

会社名：鳴海製陶株式会社（Narumi Corporation）

所在地：愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山３番地

代表者：代表取締役社長 福井 俊成

創業：1946年2月1日

URL：https://www.narumi.co.jp/