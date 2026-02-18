【竣工報告】上用賀の家 竣工・引き渡し完了

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、世田谷区上用賀六丁目に整備を進めてまいりました「特別養護老人ホーム上用賀の家」および「優っくり看護小規模多機能介護上用賀」につきまして、このたび建物が無事竣工し、施主検査を経て、2026年2月9日（月）に引き渡しが完了いたしましたので、お知らせいたします。

本施設は、世田谷区が推進する地域密着型の高齢者福祉拠点整備の一環として、区有地（旧・世田谷区立老人休養ホームふじみ荘跡地）を活用し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを目的に整備された複合施設です。

◆施設整備の背景と特徴

本計画地には、長年地域に親しまれてきた桜の木が残されており、整備にあたってはこれを地域の象徴として保存しました。建物は桜を囲むように配置し、桜を中心とした広場も設けています。2階の特別養護老人ホームの共同生活室からも桜を眺められる設計とし、入居者が四季の移ろいを感じられる環境を整えました。地域の景観と記憶を尊重した計画としました。

◆施設概要

・施設名称

特別養護老人ホーム上用賀の家

優っくり看護小規模多機能介護上用賀

・所在地

東京都世田谷区上用賀6-2-9

・事業内容／定員

・地域密着型特別養護老人ホーム／29名

・看護小規模多機能型居宅介護／登録29名、通い18名、宿泊9名

・地域交流スペース

・建物概要

鉄筋コンクリート造

延床面積：約1,500平方メートル

◆事業概要

・地域密着型特別養護老人ホーム

住み慣れた地域の中で、家庭的な雰囲気を大切にしながら生活できる施設です。地域とのつながりを重視し、入居後もこれまでの生活環境や地域との関係性をできる限り継続できることを特徴としています。

・看護小規模多機能型居宅介護

「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを一体的に提供する在宅支援型の介護サービスです。医療的ケアが必要な高齢者にも対応し、住み慣れた自宅での生活継続を支えます。

・地域交流スペース

1階に設け、高齢者の居場所づくりや世代間交流、地域活動の拠点として活用する予定です。

◆今後の予定

2026年6月1日（月）開所予定

奉優会では、本施設の開設に向けた準備を着実に進めるとともに、地域の皆さまや関係機関との連携を大切にしながら、

「その人らしい暮らし」を支える質の高い介護・看護サービスの提供に努めてまいります。

施設外観1階受付1階地域交流スペース1階看多機 共同生活室1階機械浴室2階特養 ユニット玄関2階特養 共同生活室2階特養ユニット 談話室2階特養 居室 ※一部トイレ付

◆お問い合わせ先

社会福祉法人奉優会

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル5階

経営企画本部 法人営業推進室：河崎

E-mail：kikaku@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「4」を押してください）

広報担当：田村・鈴木

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

各種SNS

奉優会 法人営業推進室Instagramアカウント(https://www.instagram.com/hy_honbueisui/)

奉優会 広報Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou?igsh=MWtlaXhiM3UwNndnbg%3D%3D&utm_source=qr)