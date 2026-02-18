マンション向けDXソリューション「アプリStation」に差し込み配信機能が追加

株式会社ファミリーネット・ジャパン

株式会社ファミリーネット・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：浜西豊、以下「FNJ」）は、マンション向けDXソリューション「アプリStation（特許第7451381号）」について、差し込みお知らせ配信機能をリリースしたことをお知らせします。

分譲マンションにおいては、内覧会やアフターサービスの日程の案内等、住戸毎に異なる情報を含むご案内は、差し込み印刷した紙を郵送するシーンが多くありますが、本機能を使用することで簡単な操作でアプリへの一括配信が可能となり、印刷・封入・投函の手間、郵便代をゼロにし、DX化に大きく寄与します。

差し込み配信機能の利用イメージ■差し込みお知らせ配信機能について

住戸番号と差し込みたい情報(日程のリスト等)をアプリStationの管理画面にアップロードの上、お知らせタイトルや本文、配信期間等を設定いただくことで、配信が可能です。既存のお知らせ配信機能と同様に、プッシュ通知の送信、リマインド通知の送信、既読状況の確認が可能です。

■日程調整アンケート機能との連携

本機能は、アプリStationの既存機能である「日程調整アンケート機能」と組み合わせることで、より便利にご利用いただけます。例えば定期アフターサービスの場合、日程調整アンケート機能を通じて居住者から工事希望日をご回答いただき、その後、ご担当者様が本機能を用いて確定日程を対象住戸へ配信するという一連のプロセスがアプリ上で実現可能です。

希望日のヒアリングから確定日程の通知まで、すべてをアプリ内で完結させることで、従来の電話や紙での連絡に要していた業務負担を大幅に軽減できるほか、居住者の利便性向上にも貢献します。

このように、引き渡し前の手続き会、内覧会、お引渡し会から、引き渡し後のアフターサービス、排水管清掃、防災設備の点検まで、住戸毎に対応が必要となる多様なシーンで本機能をご活用いただけます。

また、アプリStationは既に独自開発されたオーナー・居住者向けアプリやWEBサイトに各機能を部分提供することも可能です。

FNJは今後も、「アプリStation」をご利用いただいている皆様のDX推進を支援し、さらなるビジネスの成長と業務効率化に貢献できるよう、サービスの向上に取り組んでまいります。

