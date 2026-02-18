【3月3日 オンライン開催】X (Twitter) 最新アルゴリズムのコンテンツ高評価を狙う広告 × キャンペーン戦略　ー 変化を味方に！ImpやEngのV字回復に導くノウハウ ー

シャトルロックジャパン株式会社

X (Twitter) 最新アルゴリズムのコンテンツ高評価を狙う広告 × キャンペーン戦略 ー 変化を味方に！ImpやEngのV字回復に導くノウハウ ー

2026年、Grok によるアルゴリズムと広告規制の変化により、X (Twitter) は大きな転換期を迎えています。従来の運用手法では成果につながりにくくなり、AI アルゴリズムを前提とした設計がこれまで以上に重要になっています。





特に広告代理店の皆さま、クライアントからこのようなお声をいただいていませんか？



「インプレッションやエンゲージメントが、以前より伸びにくい」

「アルゴリズム変更後の最適なキャンペーン設計・運用方法が分からない」

「フォロー＆リポスト施策だけでは拡散しにくい」



本セミナーでは、変化を機会として捉え、成果創出につなげる戦略と運用ノウハウをお届けします。



具体的には、X (Twitter) の最新動向を整理し、アルゴリズム高評価を狙った広告活用によるキャンペーン効果最大化の方法に加え、評価されやすい投稿設計やコンテンツ設計など、実践的なポイントを体系的にお伝えします。

本セミナーは、特にXキャンペーンを提案している代理店向けに、広告規制やホワイトリスト化申請の金額変更により実施しやすくなった新たな施策など、より実践的な内容をご紹介いたします。

■ 学べること

・︎ 広告規制変更に対応した具体的な運用方法

・︎ ホワイトリスト化の金額変更により施策の幅が広がったキャンペーン手法

・︎ 滞在時間やエンゲージメント創出を意識した具体的なコンテンツ設計

・︎ ユーザーのアクションをポイント化するなどの最新キャンペーン手法

■ こんな方におすすめ

・︎ インプレッションやエンゲージメントの伸びに課題を感じている方

・︎ アルゴリズムの変更後に効果が出た他社事例を知りたい方

・︎ フォロー ＆ リポスト施策だけでは拡散が頭打ちになっていると感じている方

・︎ アルゴリズム変更後の最適なキャンペーン設計・運用方法が分からない方

■ 内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/185_1_926b5eb6fa7f28cb80ce32396e52b713.jpg?v=202602190251 ]

■ 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/185_2_e9427ceb433cc7a48b7bf52cef518157.jpg?v=202602190251 ]

X 最新アルゴリズム攻略で Imp や Eng をV字回復させた勝てるキャンペーン戦略を公開します。

■ 登壇者紹介

飯塚 貴裕 セールスサポート部 部長

2017年にセールスとして入社後、一貫して企業のSNSマーケティングを支援。これまでに年間200件以上のキャンペーンを手がけ、実践的なノウハウを蓄積しました。

キャンペーンの企画・運用にとどまらず、動画クリエイティブの提案や新たなマーケティングサービスの開発にも携わり、幅広い業界のサポート経験をもとに多くの企業の課題解決に貢献。現在は、最新のキャンペーンツールやSNS活用手法にも精通し、クライアントの成果最大化を支援しています。

シャトルロックジャパン株式会社主要9つのSNS公式パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光 展意）はShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に世界9か国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (Twitter)、TikTok、LINE、Metaなどの9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として、各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービスまで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。