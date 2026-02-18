カンリー、ITR調査「店舗集客・MEO対策支援システム市場」において年商100億円以上の企業で2年連続 国内シェアNo.1、卸・小売業分野で3年連続 国内シェアNo.1を獲得

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役 Co-CEO：辰巳 衛、秋山 祐太朗、以下「カンリー」）は、独立系IT調査会社 株式会社アイ・ティ・アール（以下「ITR」）の発行する調査レポート『ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026』において、「店舗集客・MEO対策支援システム市場」で年商100億円以上（※1）の企業売上シェア2年連続 国内シェアNo.1（2024～2025年度予測）、卸・小売業売上シェア3年連続 国内シェアNo.1（2023～2025年度予測）を獲得したことをお知らせいたします。

市場背景

ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」によると、店舗集客・MEO対策支援システム市場の2024年度の売上金額は120億円、前年度比26.3%増となり、2025年度も同27.5%増と引き続き高い伸びが見込まれています。

実店舗を持つ事業者が検索エンジンやSNSを活用した店舗情報の提供に注力する流れが強まる中、店舗集客・MEO対策支援システムの認知度が高まっていることが、高成長の背景として示されています。

ITRの調査結果において、カンリーは、年商100億円以上（※1）の大手企業分野において2年連続（2024～2025年度予測）、卸・小売業分野において3年連続（2023～2025年度予測）で、ベンダー別売上金額国内シェアNo.1を獲得しました。

※1：年商5,000億円以上、年商1,000億～5,000億円未満、年商500億～1,000億円未満、年商100億～500億円未満の各セグメント市場

「カンリー店舗集客」について

「カンリー店舗集客」は、AIを活用することで各種マップサービスやSNS、ホームページなど、複数チャネルにわたる店舗情報を一元管理できるサービスです。

煩雑になりがちな情報更新の手間を削減しながら、マーケティング効果の最大化を支援します。

また、データ分析AIを活用した改善提案や、専任スタッフによる伴走支援など、導入後のサポート体制も充実。多店舗展開企業を中心に、信頼される店舗情報運用基盤として導入店舗数は約13万店舗に広がっています。

▼サービス資料

https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

株式会社カンリーについて

カンリーは、「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」をミッションに掲げ、店舗事業者のDXと集客支援をリードするプラットフォーム企業です。

「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」というビジョンのもと、AIによる効率化と、ヒトが担うべき意思決定や創造性を組み合わせることで、店舗集客という経営課題の根本的な解決に取り組んでいます。

13万店舗以上の支援を通じて培った実績と知見を土台に、企業規模や業態を問わず、あらゆる店舗の「集客力」を最大化します。

私たちはこれからも、すべての店舗事業者がお客様への価値提供に100%集中できる環境を創造してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗集客支援事業

・AIを活用した店舗集客メディアの一括管理・分析・運用サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供

・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げMEO」HP：https://maru-nage-meo.jp/