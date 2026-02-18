静岡SOIP交流イベント「Sports Meetup Night in 沼津」を開催！
静岡SOIPでは、スポーツを核としたオープンイノベーションの機運醸成を目的に、1月に西部、2月に東部、3月に中部で地域交流イベントを実施しています。
２回目の今回は、 静岡県東部のプロスポーツチームであり、スタートアップ企業との共創を積極的に進める東レアローズ静岡と、共創パートナーのスタートアップが登壇し、共創のメリットや共創を進める上での難しいポイントなどをお話しいただきます！
ご関心のある企業・団体の皆様、是非御参加ください。
＜開催概要＞
●日 時：2026年2月24日（火）18:00～20:30（開場17:30）
●参加費：無料
●会 場：ぬましんCOMPASS NUMAZU ワークショップスタジオ「BUZZ」
（住所：〒410-0056 静岡県沼津市高島町15-5 3F）
●参加定員：30名程度
＜プログラム内容＞
●開会
●ピッチイベント
登壇者に今後の事業ビジョン、サービス、共創事例などを紹介いただきます。
・東レアローズ静岡
・株式会社Otono
・株式会社GATARI
●トークセッション
テーマ 「スポーツチーム×スタートアップの共創」
ピッチに登壇いただいた3社の代表者が、共創のメリットや共創を進める上での難しいポイントなどを深掘りしていきます。
●お知らせ
●交流会
●お申込み https://peatix.com/event/4819324/view ※期限2月20日（金）
＜静岡SOIPについて＞
スポーツ分野におけるオープンイノベーションを促進するため、プロスポーツチーム、企業、スタートアップ、金融機関、競技団体、大学、自治体等、様々なプレイヤーを結ぶネットワークとして、Shizuoka スポーツ・オープン・イノベーション・プラットフォーム（静岡SOIP）を設置しました。
静岡SOIPを核としてスポーツ×他産業による新規事業の創出により、会員の皆様とともに地域と経済の活性化に向けて取り組んでまいります。