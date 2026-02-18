【ダイオーミウラ】第19回メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）コンペティションにて経済産業大臣賞ほか3作品を受賞

ダイオーミウラ株式会社

ダイオーミウラ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：松岡 正樹）は、全日本印刷工業組合連合会主催「第19回メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）コンペティション」一般部門において、「経済産業大臣賞」「優秀賞」「佳作」の3作品を受賞しました。

今回受賞した3作品はいずれも、情報を“見やすく・分かりやすく”伝えることにとどまらず、その先の理解や行動につなげることを意識して設計されたものです。

■ 第19回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション 受賞作品（一般部門）

【経済産業大臣賞】

遊んで学ぼう SDGsアドベントパズル

みんなでつなぐ17ピース

SDGsの17の目標を、大人も子どもも日常の中で実践できる“一日ひとつの行動”に落とし込み、アドベントカレンダー形式のパズルとして設計しました。

行動の積み重ねがピースとして“見える化”され、完成という達成感につなげることで、年齢を問わずSDGsを「自分ごと」として捉え、日々の行動を促す役割を持たせた作品です。

【優秀賞】

認知症予防はおうちから

“MCI軽度認知障害” わが家のギモン アクセスブック

認知症予防において重要とされるMCI段階での気づきと行動を支援するため、紙とデジタルを組み合わせた情報ツールを設計しました。

冊子では基本情報を簡潔に整理し、NFCタグを活用して、個々の状況に応じたウェブサイトへスムーズに誘導します。必要な情報へ迷わずたどり着ける設計により、正しい情報へのアクセスを実現する作品です。

【佳作】

“防災今昔クイズ” THE 家族会議

近年は自然災害の激甚化により、私たちの生活を取り巻く危険が増えています。一方で、防災・安全教育は時代によって異なるため、世代間の知識にギャップが生じています。

こうした課題に着目し、過去の防災常識と現在推奨されている防災行動をクイズ形式で共有するカード型ディスカッションゲームを設計しました。対話を通じて知識をアップデートし、非常時の判断力・共助力を高めることを目指した作品です。

■ メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）とは

メディア・ユニバーサルデザインは、特定の人のための配慮に留まるものではなく、年齢や障がいの有無にかかわらず、多くの人に正確な情報を届けることを目指す考え方です。企業や公共分野でも重要性が高まっており、さまざまな情報発信の現場で「伝わる設計」が求められています。

■ ダイオーミウラのMUDへの取り組み

ダイオーミウラ株式会社では、メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）への取り組みを、サステナブル活動の一環として位置づけ、年齢や障がいの有無、生活環境の違いにかかわらず、誰もが必要な情報にアクセスし、正しく理解できることを目指した取り組みを推進しています。

当社はこれまで、見やすさや分かりやすさに配慮した情報設計やツールづくりを通じて、情報アクセシビリティの向上に取り組んできました。今後も、より多くの人に伝わる情報環境づくりに取り組んでまいります。

ダイオーミウラのMUDへの取り組みについてはこちら(https://www.dmps.co.jp/wpcx/lp/mud/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026mudpromotion)

第19回受賞作品の詳細はこちら(https://www.dmps.co.jp/wpcx/lp/mud/awards.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026mudpromotion)

■ 会社概要

会社名：ダイオーミウラ株式会社

所在地：東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚淺見ビルディング

URL：https://www.dmps.co.jp/(https://www.dmps.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026mudpromotion)