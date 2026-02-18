ペット3Dスキャンの新時代へ！最新技術で毛並みまで残す「ペットタイムカプセル」開始！

株式会社IZUTSUYA

ペット専門3Dスキャンスタジオ「PINSTUDIO」（東京都中野区）と、3Dデータプラットフォーム「3Dasset.io」を運営する株式会社IZUTSUYA（東京都中央区）は、この度協業を開始し、愛するペットの姿を驚くほどリアルな3Dデータとして記録・保存する新サービス「ペットタイムカプセル (Pet Time Capsule)」の提供を開始します。

本サービスは、アプリ不要でスマホからいつでも閲覧できる手軽さと、大切な思い出を消失から守る安全なアーカイブ（保管）を実現しました。

■ 協業の概要

本協業により、PINSTUDIOで撮影・3Dデータ化されたペットのデータを、IZUTSUYAが運営する「3Dasset.io」に登録し、お客様へのデータ提供・アーカイブを実現します。

【新サービス「ペットタイムカプセル」】

1. 「そこにいる」感覚。最新技術「ハイリアル3D」

PINSTUDIOの撮影技術と、最新の3D生成技術（3D Gaussian Splatting）により、従来の3Dデータでは難しかった「フワフワの毛並み」や「潤んだ瞳の輝き」まで忠実に再現します。

2. IZUTSUYAの技術基盤による「デジタル・タイムカプセル」

本サービスの核心は、データの「永続性」です。撮影された大切なデータは、IZUTSUYAが運営するプラットフォーム「3Dasset.io」に登録されます。 独自のプライベートチェーン技術（L1）を含む高度なセキュリティ体制により、データの消失や改ざんを防ぎ、将来の技術進化（メタバースやXR活用）を見据えた「デジタル資産」として安全に守り抜きます。

3. アプリ不要。スマホでいつでも「あの子」に会える

高度な裏側の仕組みを感じさせない、手軽なユーザー体験を実現しました。IZUTSUYAの提供するWebビューワー機能により、専用アプリなしで、お使いのスマホやPCからすぐにペットの3D姿を閲覧可能です。

■ サービス概要

・ サービス名：ペットタイムカプセル (Pet Time Capsule)

・ 提供開始予定日：2026年2月27日(金)

・提供場所：PINSTUDIO 東京都中野区上高田1-2-41

・ 価格：【期間限定モニタープラン】4,950円（税込）

・ 内容：スタジオ3Dスキャン撮影、3Dデータ付与（「3Dasset.io」基盤）

サービスURL：https://pettimecapsule.jp/



※通常価格 9,900円～（税込）。

※キャンペーン期間：2026年3月31日まで。

※付与される3Dデータは3DGS PLYファイル。利用許諾範囲は私的利用のみで、商用利用は不可。

※オプションで「フルカラー3Dフィギュア」等の追加も可。

■ 協業の背景ペットの「存在」を残したいという想い

ペットは多くの家庭で「家族の一員」として愛されています。しかし、写真や動画では、ペットの「立体的な存在感」や「毛並みの質感」を完全に残すことは困難でした。

「ハイリアル3D」が変える記録のカタチ

近年急速に発展する3D Gaussian Splatting（3DGS）技術は、従来の3DCGでは難しかった「ふわふわの毛並み」や「生地の質感」を実写レベルで再現できます。また、それだけリアルな質感もありつつ、データも軽量化できている点も魅力の一つです。

PINSTUDIOはこの技術をペット撮影に特化して展開しています。

データの「保管・活用」という課題

高精細な3Dデータを生成しても、それを安全に保管し、お客様に適切に提供する仕組みがなければ価値を最大化できません。特に3Dの場合、見て触るという体験とセットのため、せっかく作ったデータも眠らせたままそのうちどこに置いたか分からなくなってしまったというお話はよく耳にします。

IZUTSUYAの「3Dasset.io」は、3DGS PLYファイルの対応のみならず、データ管理にブロックチェーン技術も採用したプラットフォームとして、この課題を解決します。

■ お客様への提供価値

【データの安全な長期保管】

3Dasset.ioのプラットフォーム上で、大切なペットの3Dデータを安全にアーカイブ。いつでもアクセス可能です。

【いつでもどこでも閲覧】

専用Webビューワーにより、PC・スマートフォンのブラウザから3Dデータを自由に閲覧。インストール不要で、まるで目の前にいるかのようにペットの姿を見ることができます。

【多彩な活用方法】

・Webサイトやブログへの埋め込みも可能（希望があれば）

・SNSでのシェア

・画像や映像への活用

・将来的なメタバース・XR空間での活用

■ PINSTUDIO（ピンスタジオ）について

URL：https://pinstudio-pet.com/(https://pinstudio-pet.com/)

場所：東京都中野区上高田1-2-41

ペット専門の3Dスキャンスタジオ。複数台の高性能一眼レフカメラを配置した独自の「マルチフォトグラメトリ」技術により、1/1000秒で全方位から同時撮影。動きの多いペットでも、一瞬を切り取り高精度な3Dデータ化を実現します。

3Dフィギュア制作サービス「OMOIDE 3D」も展開し、デジタルとフィジカル両面からペットの姿を形に残すサービスを提供しています。

■ 株式会社IZUTSUYA / 3Dasset.io について

URL：https://3dasset.io/(https://3dasset.io/)

Email：info@izutsuya.io

3D Gaussian Splatting PLYファイル対応マーケットプレイス「3Dasset.io」を運営。フォトグラメトリやLiDARスキャンなどによる「実在する物体の3Dデータ」に特化し、高品質データの登録・管理・販売プラットフォームを提供しています。

「3Dasset.io」はデータのアーカイブ、閲覧、配布、販売など、登録者の希望によって柔軟に活用法を変えることができるのが最大の特徴です。特にデータアーカイブにはL1に引いた独自のプライベートチェーンの活用により、半永久的に真正性を担保するデータアーカイブを目指します。文化財のデジタルアーカイブなど、多方面での3D技術活用を推進しています。

■ 今後の展開

両社は本協業を通じて、以下の展開を予定しています。

・ペット関連企業向けの商品展示・撮影ソリューションの提供

・3Dデータを活用した新しいペットメモリアルサービスの開発

・動きも合わせて残す4D技術の開発とサービス提供

【4D技術への挑戦】

現在の3DGS技術では、ペットの「触れるようにリアルな姿」を静止した状態で残すことができます。しかし、ここからさらに一歩進んだ「4D Gaussian Splatting」技術の研究・開発にも取り組んでいます。

4DGSは、3次元の空間情報に「時間」という軸を加えた技術です。将来的には、ペットが走る姿、尻尾を振る様子、あくびをする瞬間--そうした「動き」までも含めて、愛するペットの姿を永遠に残すことを目指しています。

静止画から動画へ、写真から映像へと進化してきたように、3Dから4Dへ。両社は、ペットとの思い出を残す技術の最前線に挑戦し続けます。