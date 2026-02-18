「HearstLab（ハーストラボ）」が国内3号投資として、医療データの標準化や利活用を推進する株式会社Yuimedi（ユイメディ）に出資

株式会社ハースト婦人画報社

女性起業家への投資に特化した「HearstLab（ハーストラボ）」（本社：米国 ニューヨーク州）は、医療データ利活用のインフラを構築する株式会社Yuimedi（読み：ユイメディ、本社：東京都中央区、代表取締役：グライムス英美里、以下Yuimedi）に出資いたしました。「HearstLab」は、株式会社ハースト婦人画報社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）とその親会社である米国ハーストが共同展開する投資支援プラットフォームです。今回のYuimediへの投資は、日本国内において3号目の出資案件となります。

■Yuimedi（ユイメディ）の事業と背景

Yuimediはグライムス英美里氏が「データを通じて必要な医療を必要な患者さんへ届ける」というミッションを掲げ、2020年に創業しました。社名の「Yuimedi」には、各所に散在している医療（Medical）の情報を、患者さんや研究者へと正しく「結ぶ（Yui）」ことで、より良い医療環境をつくりたいという想いが込められています。2024年には米国法人Yuimedi, Corp.を設立し、現在は日米両国で医療データの標準化や活用を推進しています。また2025年12月には、東京都が主宰するスタートアップ支援事業「SusHi Tech Global」の第一弾支援先企業に選定されるなど、その技術力と将来性が高く評価されています。

同社が手がける主な事業領域は、以下の3点です。

まず日本国内では、提携医療機関の電子カルテデータを用いた製薬企業向けリアルワールドデータ活用サービス等を提供する「YuiData事業」を展開しています。あわせて、患者さんの日常生活や臨床現場で得られる「リアルワールドデータ」を世界標準規格（OMOP CDM）へ変換し、分析・活用を容易にする「医療データ標準化事業」を行っています。



さらに、日米両国の展開として、「YuiQuery（ユイクエリ）事業」にも注力しています。病院の医療データから生成AIを用いて情報を抽出するSaaSプロダクト「YuiQuery」等の開発・提供を通じ、医療現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を展開しています。



この度「HearstLab」からの出資を受けて、Yuimedi 代表取締役社長 グライムス英美里氏は「HearstLab様を新たにパートナーとしてお迎えできたことを大変嬉しく、また心強く感じております。 私たちは創業以来、『データを通じて必要な医療を必要な患者さんへ届ける』というミッションを掲げ、医療データ利活用の課題解決に奔走してまいりました。医療データは、適切に活用されれば人々の健康と生命を守る大きな力となりますが、現場では依然としてデータの分断や構造化の壁が存在しています。 今回調達した資金をもとに、医療データインフラの構築により一層邁進してまいりますので、今後のYuimediにどうぞご期待ください」とコメントしています。



HearstLab International Japan Country Manager 土川 純代は「今回、HearstLabの新たな投資先としてYuimedi社を迎えられたことを大変嬉しく思います。医療や製薬の現場において、データが有機的に繋がっていないことで、最適な治療や予防の機会を逃してしまう―こうした切実な課題を解決しようとするYuimedi社のソリューションは、これからの社会にとって不可欠なインフラになると確信しています。また、グライムス英美里CEO率いる素晴らしいチームが、既に米国という巨大市場を見据え、米国法人を構えている点は、米国を本拠地とするHearstLabとしても大きな可能性を感じています。ハーストが持つグローバルネットワークを最大限に活用し、Yuimedi社が医療データの未来を切り拓く一助となるよう、全力でサポートしてまいります」と声援を送っています。



HearstLabは2016年の設立以来、世界中で80社以上の女性が主導するスタートアップ企業に投資を行い、現在これらの企業の総評価額は265億ドルを超えています。女性起業家たちに持続可能で拡張性の高い事業構築のサポートを行うことで、ベンチャー企業の資金調達における男女間格差を埋めることを使命としています。2019年からは米国外にも活動を拡大し、現在はオランダ、イギリス、スペイン、サウジアラビア、日本でも女性起業家支援を行っています。

■株式会社Yuimediについて

会社名：株式会社Yuimedi

事業内容：医療データアクセスに関するインフラ構築

代表取締役：グライムス英美里

創業：2020年11月

https://yuimedi.com/





■HearstLabについて

HearstLabは女性が主導する、フィンテック、データ分析、ヘルスケア、物流事業、エンタープライズ・テクノロジー、メディアなどの分野で革新的なアーリーステージのスタートアップ企業に資金投資とサービスを提供するコーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）です。女性創業者たちに持続可能で拡張性の高いビジネスを構築する手助けをすることで、VC資金調達における男女間格差を埋めることを使命としています。360以上のビジネスを展開するハーストの知見を活用し、HearstLabは、プライバシーとセキュリティ、ソフトウェア開発、法務サービス、財務分析、マーケティングとデザインのサポートなどを投資先の女性起業家に行います。HearstLabの詳細については、HearstLab.comおよびLinkedInをご覧ください。

https://www.hearstlab.com/

https://www.linkedin.com/company/hearstlab/