【2/18より】最大500万円「滋賀県未来投資総合補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「滋賀県未来投資総合補助金」の公募が開始します！



一次募集：令和8年3月2日（月）～3月31日（火）


二次募集：令和8年6月8日（月）～7月17日（金）


※申請から30日ほどで交付決定


補助対象期間：交付決定日～令和8年12月31日（木）



生産性向上や新事業展開に関する設備投資に対して、最大500万円を補助します。



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら↓


https://joseikin-now.jp/?p=81342



----------------------------


対象者


本補助金に申請するには、まず、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。


（１.または２.に該当し、３.を満たすこと）


１.　県内に事務所または事業所を有し、県内で補助事業を実施する中小企業支援法第２条第１項に規定する中小企業者で、令和7年12月31日現在において既に事業を営んでいる者


２.　県内に事務所または事業所を有し、県内で補助事業を実施する特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、本補助金の中小企業者に準じ、令和7年12月31日現在において既に事業を営んでいる者


３.　常時使用する従業員を１名以上雇用し、常時使用する従業員の平均賃金を令和7年12月支給賃金と比べて、令和８年１月１日から補助事業完了までに、３．５％以上増加させること。


----------------


対象事業


【生産性向上に関する事業】


高効率装置への更新による業務能率向上、DXによる生産・業務の効率化、省人化等（ロボット、物流システム、キャッシュレス決済の導入等）



【新事業展開に関する事業】


新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ、事業転換・業種転換・業態転換等



【人材育成に関する事業】


従業員のリスキリングに資する教育訓練等の受講等（新事業展開、デジタル・グリーン化に対応する人材育成等）


----------------


補助額


Ａ賃上げ率算定対象の従業員1～5名


補助上限額：50万円


補助下限額：15万円


補　助　率：2/3



Ｂ賃上げ率算定対象の従業員6～20名


補助上限額：200万円


補助下限額：15万円


補　助　率：1/2



Ｃ賃上げ率算定対象の従業員21名以上


補助上限額：500万円


補助下限額：15万円


補　助　率：1/2


----------------------------



お問合せ


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com