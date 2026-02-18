【2/18より】最大500万円「滋賀県未来投資総合補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「滋賀県未来投資総合補助金」の公募が開始します！

一次募集：令和8年3月2日（月）～3月31日（火）

二次募集：令和8年6月8日（月）～7月17日（金）

※申請から30日ほどで交付決定

補助対象期間：交付決定日～令和8年12月31日（木）

生産性向上や新事業展開に関する設備投資に対して、最大500万円を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=81342

----------------------------

対象者

本補助金に申請するには、まず、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

（１.または２.に該当し、３.を満たすこと）

１. 県内に事務所または事業所を有し、県内で補助事業を実施する中小企業支援法第２条第１項に規定する中小企業者で、令和7年12月31日現在において既に事業を営んでいる者

２. 県内に事務所または事業所を有し、県内で補助事業を実施する特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、本補助金の中小企業者に準じ、令和7年12月31日現在において既に事業を営んでいる者

３. 常時使用する従業員を１名以上雇用し、常時使用する従業員の平均賃金を令和7年12月支給賃金と比べて、令和８年１月１日から補助事業完了までに、３．５％以上増加させること。

----------------

対象事業

【生産性向上に関する事業】

高効率装置への更新による業務能率向上、DXによる生産・業務の効率化、省人化等（ロボット、物流システム、キャッシュレス決済の導入等）

【新事業展開に関する事業】

新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ、事業転換・業種転換・業態転換等

【人材育成に関する事業】

従業員のリスキリングに資する教育訓練等の受講等（新事業展開、デジタル・グリーン化に対応する人材育成等）

----------------

補助額

Ａ賃上げ率算定対象の従業員1～5名

補助上限額：50万円

補助下限額：15万円

補 助 率：2/3

Ｂ賃上げ率算定対象の従業員6～20名

補助上限額：200万円

補助下限額：15万円

補 助 率：1/2

Ｃ賃上げ率算定対象の従業員21名以上

補助上限額：500万円

補助下限額：15万円

補 助 率：1/2

----------------------------

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=81342

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com