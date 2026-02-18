傑作SQL問題集、爆誕！ SQLアタマを鍛え上げる書籍『ミックの楽しいSQLパズル　解いて身につくSQLの考え方＆書き方』を2月20日（金）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、選び抜かれた良問でSQLの思考力と記述力を鍛える演習問題『ミックの楽しいSQLパズル 解いて身につくSQLの考え方＆書き方』を2026年2月20日（金）に発売します。

■達人ミックからあなたへの挑戦状！ 「SQLアタマ」を鍛える全81問

本書は、DB関連書籍の執筆で高い評価を得てきたミック氏が、実務で培った知見を凝縮して書き下ろした、クイズ形式の演習問題集「SQLパズル」です。全81問のパズルに対して、読者自身が自分の頭で考え抜くことで、小手先のテクニックではない本質的なSQLのスキルアップを実現します。丁寧な解説と段階的な構成により、標準SQLを駆使した書き方＆考え方を楽しみながら習得し、着実に「SQLアタマ」を鍛え上げることができます。

- 幅広い網羅性：ウィンドウ関数、結合、CASE式、サブクエリ、再帰など、実務で必須となるテーマを基礎から応用まで網羅。- 思考プロセスを可視化：単に正解を示すだけでなく、「どう考えるか」「別解との違いは何か」を徹底比較。より良いクエリを選択するための“審美眼”が養われます。- パフォーマンスへの理解：一部の問題では実行計画にも踏み込み、処理性能の観点から最適な書き方を理解できるよう工夫されています。■本書は以下のような方におすすめです- 書き方だけでなく、考え方までしっかり身につけたいSQLの初級者～中級者- SQLを「書ける」段階から、「良し悪しを判断できる」段階へステップアップしたい方- 実務で通用する、本質的なSQL力を鍛えたいエンジニア■紙面イメージ初心者でも理解できるよう、丁寧な解説でサポート。問題によっては別解も用意しています中級者以上の人向けにも歯ごたえのある問題を用意。ワンランク上を目指したいならLet’sチャレンジ！■本書のパズル・チラ見せ！

第1章 宣言的言語としてのSQL

パズル1-1 データベースの絶対法則――主キー制約

パズル1-2 上司は誰？――参照整合性制約 ほか

第2章 SQLの論理

パズル2-1 作業依頼――全称量化１.

パズル2-2 自然数列の生成――再帰と構成 ほか

第3章 SQLの高度な応用

パズル3-1 住所の変遷を追う――再帰とポインタチェイン

パズル3-2 可能な日付の組み合わせ――列の組み合わせ ほか

第4章 SQLで数学パズルを解く

パズル4-1 順列――自己非等値結合

パズル4-2 完全数――HAVING句での条件 ほか

第5章 ウィンドウ関数――SQLで魔法をかける

パズル5-1 移動平均――ウィンドウ関数の基礎

パズル5-2 90%ile 3秒――パーセンタイル ほか

第6章 SQLで木構造を扱う

パズル6-1 隣接リストモデル

パズル6-2 入れ子集合モデル ほか

第7章 卒業試験

パズル7-1 すべての列についての条件指定――全称量化／存在量化

パズル7-2 ピザ屋の売上――順位による選択 ほか

全7章の“至高のパズル”であなたをお待ちしています！

■書誌情報

書名：ミックの楽しいSQLパズル 解いて身につくSQLの考え方＆書き方

著者：ミック

発売日：2026年2月20日（金）

ページ数：384ページ

サイズ：A5

定価：2,750円（本体 2,500円＋税10%）

電子版価格：2,750円（本体 2,500円＋税10%）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295- 02378-4

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023787

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101140

■著者プロフィール

●ミック（Mick）

データベース（DB）エンジニアとして20 年以上のキャリアを持ち、BI／DWH など大量データを扱うシステム構築に精通。リレーショナルデータベースやSQL に関する技術書を多数執筆しており、代表作に『達人に学ぶ SQL 徹底指南書 第2 版』『［改訂新版］SQL実践入門』『SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作』などがある。

現在は、SIerにて最新技術のトレンド調査に従事。講演・執筆を通じて、初心者から上級者まで幅広くDB 技術の「実務力」を伝えている。

