削りたてチーズが舞い落ちる。馬肉専門店が仕掛ける“ライブ型チーズフェス”｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

株式会社N・I

大阪・堺筋本町の 純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店では、2026年2月23日より期間限定で「チーズフェス」を開催いたします。

テーブルで削りたてチーズを仕上げるライブスタイルのローストホースや、とろ～りチーズに浸かった馬肉メンチカツなど、“動きのある料理”を展開。視覚的なインパクトと素材の上質さを掛け合わせた冬季限定企画です。馬肉専門店が本格的にチーズを主役に据える挑戦的な企画となります。なくなり次第終了です。

冬は濃厚な味わいの料理が求められる季節。

当店では、赤身主体で脂の軽い純国産馬肉に着目しました。馬肉は旨みが前面に出る一方、後味がすっきりしている食材。そのため、コクの強いチーズと掛け合わせても重たくなりすぎず、味わいのバランスが成立します。

素材を強みにしてきた専門店だからこそ、あえてエンターテインメント性を取り入れる。上質さとライブ感の融合が、今回のチーズフェスのテーマです。

注目！チーズフェス限定メニュー

チーズ舞い散るローストホース

しっとりと火入れしたローストホースに、テーブルでチーズを削りかける一皿。ふわりと舞い落ちる削りたてチーズの香りが、赤身の旨みを引き立てます。脂の軽い馬肉だからこそ、チーズのコクが重くなりすぎない。上質さとライブ感を両立させた主役メニューです。

チーズに溺れる馬のメンチカツ

揚げたての馬肉メンチカツを、なめらかなチーズソースで包み込む一品。サクッとした衣の中から広がる肉汁と、とろけるチーズのコントラスト。見た目のインパクトと満足感を兼ね備えた、フェスらしい一皿です。

北海道産カマンベール＆カマンブルーのチーズフライ

北海道・小林牧場のカマンベールとカマンブルーチーズを使用。外は軽やかな衣、中は濃厚でクリーミー。ワインやウイスキーとの相性も良く、大人向けのチーズメニューとして提案します。

北海道ミルクアイスとチーズボールのハチミツがけ

北海道ミルクアイスのやさしい甘みと、揚げたてチーズボールの塩味。仕上げにかけるハチミツが全体をまとめます。

チーズフェス開催概要

フェス開催開始：2026年2月23日(月)より、なくなり次第終了

実施店舗：純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

内容：チーズを使用した期間限定メニューの提供

店舗情報

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち

所在地：大阪府大阪市中央区安土町2-4-5 B1F

電話番号：06-6732-8868

営業時間：17：00～24：00(L.O.23：30)

定休日：2025年10月より定休日なし

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928