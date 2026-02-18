アジアにおけるフランチャイズ展開サポートを手掛けるH&G (Thailand) Co., Ltd. が支援したミルフィーユかつブランドの「キムカツ」がタイ・バンコクに２月16日オープン

株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパン

株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン (代表取締役会長：有本 均 本社所在地：東京都新宿区)のグループ会社であるH&G(Thailand) Co.,Ltd.（以下H&G TH）によるタイでのフランチャイズ展開サポートにより、タイ1号店が2026年2月16日にオープンしましたのでお知らせします。

日本発・ミルフィーユかつブランド「キムカツ」がタイに再上陸

キムカツは、日本国内で高い知名度を誇るミルフィーユかつ・とんかつ専門店で、薄切りの豚肉を約25層にも重ねた“ミルフィーユかつ”を看板商品としています。

外はサクサク、中は驚くほどジューシーな食感を実現し、女性客や海外からの観光客を含む幅広い層から支持を集めてきました。日本・海外で多数の店舗運営実績を有し、品質の再現性が高いオペレーションと、明確な商品コンセプトを強みとしています。

この度、同ブランドのタイにおけるマスターフランチャイズ権利をEveryday Restaurant Group Co., Ltd.が取得し、2026年2月16日にタイ・バンコクの商業施設【Marketplace Thonglor/マーケットプレイストンロー】に、1号店をオープンしました。本プロジェクトはH&G THが紹介・コーディネートした現地パートナーによる出店となります。

昨年より加盟店選定、条件整理、契約交渉を進めてきた案件であり、本加盟店はH&G THが提供する研修サービスを利用いただいている企業でもあります。今後もH&G THは研修事業およびフランチャイズ開発を通じて培った現地ネットワークを活かし、日本の魅力あるブランドと、アジア各国の優良加盟店とのマッチングを進めてまいります。

キムカツ Marketplace Thonglor/マーケットプレイストンロー店

キムカツについて

「キムカツ」は、薄切り肉を約25層も重ねる独自製法により、従来のとんかつとは異なる食感と味わいの「ミルフィーユカツ」を提供しています。また、チーズや梅、ねぎ塩など多彩なフレーバー展開も特徴のひとつです。日本国内のみならず、海外からの評価も高く、アジア市場においても高いポテンシャルを有するブランドです。

株式会社インテグレーション（キムカツ運営会社）

代表取締役 伊藤氏

日本国内で長年培ってきたキムカツのブランドと味を、今回再出店により、タイの皆さまにも直接お届けできることを大変嬉しく思っております。タイは日本食への理解が深く、外食市場としても非常に魅力的な国です。今回、H&G TH社のサポートのもと、信頼できる現地パートナーとともにスタートできることを心強く感じています。

H&G THについて

H&G THは「日本のサービス業の海外事業部」をコンセプトに、日本の飲食・サービスブランドのアジア展開を、フランチャイズを中心にトータルで支援しています。

加盟条件設計、パートナー探索、契約交渉、現地サプライヤー開拓、出店後の運営支援まで一貫して対応しています。2026年2月時点で、8ブランド・19店舗の海外加盟・出店支援実績を有しており、今後も日本の魅力あるブランドと、アジア市場をつなぐ架け橋として活動を続けてまいります。

（写真左から）

・Everyday Restaurant Group Co., Ltd. Managing Director Tosapol C.

・H&G(Thailand) Managing Director 齊藤 哲

■ 会社概要

会社名：H&G (Thailand) Co., Ltd.

所在地：87/106 Modern Town Building, 12th Floor,Soi Sukhumvit 63, Sukhumvit Road,

North Klongton, Wattana, Bangkok 10110

資本金：10,000,000バーツ

代表者：齊藤 哲

事業内容：

１，サービス業向け階層別研修（タイ人スタッフ向け）

２，サービスマニュアル・各種SOP作成

３，オンラインHRプラットフォーム「H&G Learning」の提供

４，店舗覆面調査サービス

５，日本企業のタイ進出支援

６，フランチャイズ加盟開発代行・運営支援

７，タイ企業の日本進出支援

８，タイインフルエンサー日本ツアー企画

９，その他サービス業向けソリューション代理店事業

URL：https://g-aca-th.com/hg-thailand-jp

■ 本件に関するお問い合わせ

H&G (THAILAND) CO., LTD.（日本語対応可）

TEL：+66-2-381-5138

MAIL：eigyo.hgth@bc-hd.com