3/7(土)・8(日)富山戦で「選手プロデュースDAY」開催！撮影で使用したサイン入り「一点物」小物が当たる特別企画を実施

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2026年3月7日(土)、8日(日)富山戦では、節テーマ【選手プロデュースDAY】にちなんで、撮影で使用したサイン入りの小物(ぬいぐるみ)をプレゼント！


選手プロデュースグルメを購入した方でダブルチャンスの「当たり」が出た方が対象となります。


プレゼント概要

〇販売日


2026年3月7日(土),8日(日) vs.富山グラウジーズ


※各試合、数に限りがございます。



〇販売場所


場外：SEAHORSES BACKERS KITCHEN



〇購入特典１.


選手プロデュースグルメをご購入いただいた方には、オリジナルノベルティ「トランプ風カード」をプレゼント！


- 種類：全30種類(各選手2種＋シーホースくん・タツヲ)
- 配布方法：ランダム配布(種類は選べません)
- 1商品につき1枚、ノベルティをお渡しいたします。

〇購入特典２.


オリジナルノベルティ「トランプ風カード」の中に「あたり」が入っていた方には、トランプ風カードの撮影で使用したサイン入り小物(ぬいぐるみ)をプレゼントいたします。


※引き換え場所：「あたり」が出た方は、インフォーメーションにお持ちください。


※通常行っているダブルチャンス景品「特大サイズのトランプ風カード(A4)」のプレゼントはございません


選手プロデュースグルメ


須田侑太郎選手

須田Dog(本格フランク)：950円






ダバンテ・ガードナー選手

ガードナーDog(ステーキ)：1300円






西田優大選手

優大Drink(すだちハニーレモン)：850円






ダバンテ・ガードナー選手

ガードナーDrink(スイートレモネードティ)：850円