3/7(土)・8(日)富山戦で「選手プロデュースDAY」開催！撮影で使用したサイン入り「一点物」小物が当たる特別企画を実施

シーホース三河株式会社

2026年3月7日(土)、8日(日)富山戦では、節テーマ【選手プロデュースDAY】にちなんで、撮影で使用したサイン入りの小物(ぬいぐるみ)をプレゼント！

選手プロデュースグルメを購入した方でダブルチャンスの「当たり」が出た方が対象となります。

プレゼント概要

〇販売日

2026年3月7日(土),8日(日) vs.富山グラウジーズ

※各試合、数に限りがございます。

〇販売場所

場外：SEAHORSES BACKERS KITCHEN

〇購入特典１.

選手プロデュースグルメをご購入いただいた方には、オリジナルノベルティ「トランプ風カード」をプレゼント！

- 種類：全30種類(各選手2種＋シーホースくん・タツヲ)- 配布方法：ランダム配布(種類は選べません)- 1商品につき1枚、ノベルティをお渡しいたします。

〇購入特典２.

オリジナルノベルティ「トランプ風カード」の中に「あたり」が入っていた方には、トランプ風カードの撮影で使用したサイン入り小物(ぬいぐるみ)をプレゼントいたします。

※引き換え場所：「あたり」が出た方は、インフォーメーションにお持ちください。

※通常行っているダブルチャンス景品「特大サイズのトランプ風カード(A4)」のプレゼントはございません

選手プロデュースグルメ

須田侑太郎選手

須田Dog(本格フランク)：950円

ダバンテ・ガードナー選手

ガードナーDog(ステーキ)：1300円

西田優大選手

優大Drink(すだちハニーレモン)：850円

ダバンテ・ガードナー選手

ガードナーDrink(スイートレモネードティ)：850円