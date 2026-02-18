3/7(土)・8(日)富山戦で「選手プロデュースDAY」開催！撮影で使用したサイン入り「一点物」小物が当たる特別企画を実施
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026年3月7日(土)、8日(日)富山戦では、節テーマ【選手プロデュースDAY】にちなんで、撮影で使用したサイン入りの小物(ぬいぐるみ)をプレゼント！
選手プロデュースグルメを購入した方でダブルチャンスの「当たり」が出た方が対象となります。
プレゼント概要
〇販売日
2026年3月7日(土),8日(日) vs.富山グラウジーズ
※各試合、数に限りがございます。
〇販売場所
場外：SEAHORSES BACKERS KITCHEN
〇購入特典１.
選手プロデュースグルメをご購入いただいた方には、オリジナルノベルティ「トランプ風カード」をプレゼント！
- 種類：全30種類(各選手2種＋シーホースくん・タツヲ)
- 配布方法：ランダム配布(種類は選べません)
- 1商品につき1枚、ノベルティをお渡しいたします。
〇購入特典２.
オリジナルノベルティ「トランプ風カード」の中に「あたり」が入っていた方には、トランプ風カードの撮影で使用したサイン入り小物(ぬいぐるみ)をプレゼントいたします。
※引き換え場所：「あたり」が出た方は、インフォーメーションにお持ちください。
※通常行っているダブルチャンス景品「特大サイズのトランプ風カード(A4)」のプレゼントはございません
選手プロデュースグルメ
須田侑太郎選手
須田Dog(本格フランク)：950円
ダバンテ・ガードナー選手
ガードナーDog(ステーキ)：1300円
西田優大選手
優大Drink(すだちハニーレモン)：850円
ダバンテ・ガードナー選手
ガードナーDrink(スイートレモネードティ)：850円