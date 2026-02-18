株式会社TSACE、プロスポーツ支援を通じた地域・人材育成への取り組みを強化

株式会社TSACE

【概要】

人材サービスを展開する株式会社TSACE（大阪市北区、代表取締役：竹之下裕之）は、プロスポーツ支援を通じた地域貢献および人材育成への取り組みの一環として、さわかみ関西独立リーグのスポンサーに続き、2026シーズンよりプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」のスポンサーに新たに就任したことをお知らせいたします。

【スポーツ支援を通じた「人の可能性」への投資】

TSACEは創業以来、「人の可能性を最大化する」ことを企業理念に掲げ、人材紹介・採用支援を中心に事業を展開してきました。

スポーツの世界には、

挑戦し続ける姿勢

チームで成果を出す力

逆境を乗り越える精神力

といった、人材育成に通じる本質的な価値が詰まっています。



TSACEはこうした価値観に強く共感し、プロスポーツ支援を“未来への投資”と位置づけています。

【さわかみ関西独立リーグへのスポンサー支援】

TSACEはこれまで、関西を拠点に活動するプロ野球独立リーグであるさわかみ関西独立リーグのスポンサーとして、地域スポーツの発展と若手選手の挑戦を支援してきました。

プロを目指す若者たちが、結果だけでなく努力や挑戦の過程を評価される環境は、TSACEが考える「人を育てる社会」の在り方そのものです。

【京都ハンナリーズ スポンサー就任について】

2026シーズンより、TSACEはB.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」のスポンサーに就任しました。

京都という歴史と文化を持つ地域に根差し、地域と共に成長するハンナリーズの姿勢は、TSACEが目指す企業像と重なります。

本スポンサーシップを通じて、スポーツを通じた地域活性化と、次世代を担う人材への価値提供を推進してまいります。

【スポーツ×人材というTSACEの挑戦】

TSACEでは、スポーツスポンサー活動を単なる広告・協賛にとどめず、以下のような取り組みにつなげていくことを構想しています。

アスリートのセカンドキャリア支援

スポーツ経験者の採用・活躍促進

若年層へのキャリア教育・発信

地域社会と連携した人材育成施策

スポーツと人材の架け橋となる存在として、新たな価値創出を目指します。



【代表取締役コメント】

スポーツには、人の心を動かし、人生を前に進める力があります。

TSACEは、挑戦する人を支え続ける企業として、スポーツを通じた社会貢献と人材育成に本気で向き合っていきます。

（株式会社TSACE 代表取締役 竹之下 裕之）

【会社概要】

会社名：株式会社TSACE

代表者：代表取締役 竹之下 裕之

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-13-1大阪梅田ツインタワーズサウス16階

設立：2023年1月

事業内容：人材紹介事業、採用支援事業、マーケティング支援事業

URL：https://tsace.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TSACE 村尾

MAIL：info@tsace.co.jp

TEL：06-6476-8634