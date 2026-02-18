TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の商品の受注を2月13日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1877?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィアの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし テオリッタ&パトーシェ 歩みver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \5,445(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 歩みver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ザイロ・フォルバーツ 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全3種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア）

サイズ：本体：（約）21.5×14.9cm 台座：（約）直径9.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし ザイロ・フォルバーツ 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全3種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア）

サイズ：本体：（約）15.1×10.5cm 台座：（約）9.7×3.9cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし ザイロ・フォルバーツ 歩みver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。

キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全3種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア）

サイズ：（約）40×27mm （約）40×12mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし ザイロ・フォルバーツ 歩みver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全4種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア、集合）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「描き下ろし ザイロ・フォルバーツ 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全3種（ザイロ・フォルバーツ、テオリッタ、パトーシェ・キヴィア）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写缶バッジ

ザイロ、テオリッタ、パトーシェの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ザイロ＆テオリッタ 場面写缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \7,425(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

https://x.com/AMNIBUS

