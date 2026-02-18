LLM×AIエージェント活用による業務効率化実証実験──最大80％の運用コスト削減に成功

LYKEION株式会社業務効率化実証実験の結果

このたび、LYKEION株式会社（代表取締役社長：山中正明）、大分シーイーシー株式会社（代表取締役社長：高木 英樹）、株式会社シーイーシー（代表取締役社長：姫野 貴）の3社は共同プロジェクトにて、大規模言語モデル（LLM）を活用したAIエージェントによる業務効率化の実証実験を実施し、従来比最大80％の運用コスト削減という成果を確認しました。

本実証実験では、24時間365日稼働が求められるシステム保守・運用業務において、AIエージェントによる業務代替の可能性を検証しました。具体的には、AIエージェントがシステムから発報されるアラートを受信し、サービス影響の高いアラートを自動で判別したうえで、一次対応を実施するプロセスを対象としました。その結果、全体の約80％の業務がAIエージェントで代替可能であることが実証され、AIの実務適用における新たなマイルストーンを築くものとなりました。

◼️協業体制と各社の役割

本プロジェクトは、AI／クラウド／プラットフォーム／運用設計の各領域に強みを持つ3社の連携により実施されました。

● LYKEION株式会社（プラットフォーム提供）

実証環境の基盤となる業務オーケストレーションプラットフォームを構築・提供。AIエージェントがスムーズに動作できる運用インフラを整備。

● 株式会社シーイーシー（AI導入検討）

実運用視点からの業務設計・AI適用可能性を検証。現場レベルでの導入課題や改善効果を定量・定性的に評価。

● 大分シーイーシー株式会社（AI開発・エージェント設計）

実際にタスクを遂行するAIエージェントを開発。複雑な業務指示や条件判断を自然言語ベースで処理できる対話設計を実装。

◼️実証の背景

急速に進展するAI技術の波は、単なる自動化にとどまらず、人材不足・属人化・ナレッジ継承といったIT業界の構造課題に対する打ち手として期待されています。特にインフラ運用領域では、夜間対応・定型処理・トラブルシューティングなど負荷の高い作業が集中し、人的リソースの逼迫が深刻化していました。

こうした実証の背景のもと、本プロジェクトではAIエージェントを現実的な業務シナリオに投入し、コスト・品質・セキュリティの3側面からその有効性を検証しました。

◼️主な成果と検証内容

● 業務をAIエージェントにより代替

問い合わせ対応、定型オペレーション、ログ確認・通知、ドキュメント生成など、多くのタスクにAIが対応可能であることを確認。

● クラウド／プライベート双方のLLM基盤で検証

用途や要件に応じて、セキュアなプライベートLLMと柔軟性の高いクラウドLLMを使い分け、高度なセキュリティ運用と応答性能のバランスを実現。

● トータルで80％のコスト削減効果

AI導入により人手工数が劇的に削減され、業務品質を維持しながら運用コストを大幅に圧縮可能であることをデータとして提示。

【今後の展望】

本実証で得られた成果と知見は、今後さらなるAI導入の指針として各社で展開予定です。現場起点でのAI導入支援・業務再設計・AIエージェントのモジュール化など、業務領域横断的な展開により、企業のデジタル運用の最適化と人的資源の創造と業務への集中を実現してまいります。

プロジェクト参加企業

● LYKEION株式会社

AIエージェントを活用した業務自動化・業務変革支援を専門とするテクノロジーカンパニーです。さまざまなSaaSや外部サービスと円滑に連携できるプラットフォームを提供します。



＜会社概要＞

社名： LYKEION株式会社（https://www.lykeion.ai/）

代表者： 代表取締役社長 山中 正明

所在地： 東京都文京区本駒込6-5-3

資本金： １億円

● 株式会社シーイーシー

システム開発からITインフラ構築・運用保守、さらにはデジタルトランスフォーメーション（DX）支援まで、幅広いITサービスを提供する独立系ソリューションベンダーです。



＜会社概要＞

社名： 株式会社シーイーシー（https://www.cec-ltd.co.jp/）

代表者： 代表取締役社長 姫野 貴

所在地： 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5

資本金： 65億8千6百万円

● 大分シーイーシー株式会社

株式会社シーイーシーのグループ会社として、大分県を拠点に全国展開型のITソリューションを提供するシステムインテグレーターです。



＜会社概要＞

社名： 大分シーイーシー株式会社（https://www.oita-cec.co.jp/）

代表者： 代表取締役 高木 英樹

所在地： 大分県大分市中央町1丁目1-3

資本金： 3千万円