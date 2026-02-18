Switch2などのドックを斜めに設置&ゲームカード10枚を収納できる横置きスタンドを2月18日（水）より発売開始！

アンサー株式会社Switchドックシリーズ用 横置きスタンド

ゲーム周辺機器・トレカサプライメーカーのアンサー株式会社(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：有村 勇志)は、Switch2などのドックを斜めに設置&ゲームカード10枚を収納できる横置きスタンド「Switchドックシリーズ用 横置きスタンド」を、公式アンサーストア、全国の家電量販店、小売店、専門店、インターネットショップ等にて順次販売を開始することをお知らせいたします。

■製品詳細

Switchシリーズすべてのドックが横置きに対応！

Switch2ドックはもちろん、Switchおよび有機ELモデルのドックにも対応しています。横置き設計により、テレビ台の中やモニター下など限られたスペースにもすっきり設置・収納できます。さらに、本体の差し込み口が斜めになる構造のため、Switch2やSwitch本体をスムーズに取り出せます。

通気性UP！

本製品を使用することで、Switchドック底面の空気の流れが良くなります。その結果、内部の熱が外へ逃げやすくなり、Switch本体の温度上昇を抑えます。

安定性UP！

本製品の底面には、4か所に滑り止め用のゴムを配置しています。設置時にずれにくく、しっかりと安定します。縦置きと比べて安定性が高く、転倒の可能性を抑えます。

ゲームカード10枚収納可能！

正面にはゲームカードを最大10枚収納できます。上下にスライドするだけで、簡単に出し入れできます。内部にはゲームカードの形状に合わせた突起を設けており、差し込むとしっかり引っかかる構造のため、外にはみ出しにくい設計です。

Switchドックを横置き収納Switchドックシリーズ対応Switchドックを省スペースに設置できる給排気効率が上がって通気性抜群Switch本体が取り出しやすい角度ゲームカード10枚収納可能「Switchドックシリーズ用 横置きスタンド」製品パッケージ表「Switchドックシリーズ用 横置きスタンド」製品パッケージ裏[表: https://prtimes.jp/data/corp/120809/table/36_1_2b9d55fb7d293f21cb9f240b777dca39.jpg?v=202602181151 ]

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。「Switch」「Switch2」「Switch Lite」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、又は登録商標です。