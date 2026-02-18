《シシベラ ミルキーシートマスク》ついに新発売！

LaBella株式会社

このたび2026年2月より、

「シシベラ ミルキーシートマスク」を発売開始いたしました。

ミルキーシートマスクは〈個包装〉

・便利な個包装１枚入り

・衛生的で持ち運び簡単

・いつでも新鮮な状態

・液が蒸発しにくい





肌悩みに合わせて選べる全4タイプ



PD | 低分子PDRN*1

高濃度*PDRN*1配合で光艶肌へ。

弾力ハリツヤ＋毛穴ケア*2＋透明感*3



EX | エクソソーム*4

極小成分形状のヒト幹細胞*4で肌のコンディションを整える。

エイジングケア*5+角質ケア+キメツヤ



HY | 高分子ヒアルロン酸*6

高分子ヒアルロン酸*6満タン*7マスク。

水分保持*8+高保湿*9+敏感肌の方にも



PL | 植物性幹細胞エキス*10

極小成分形状のクリスマムマリチマムカルス培養液*10で優艶肌へ。

エイジングケア*5+うるおい+キメツヤ

さらに当社独自開発の

”ミルキーシート” ”海藻シート”

・細い繊維を利用することで優しい肌触り＆高密着

・密着感UP*

・美容液がしっかりシートに絡み新感覚の心地よさ

毎日のスキンケアに「シシベラ ミルキーシートマスク」を取り入れて、

あなたの理想の肌を育てていきましょう。

*1 DNA-Na(整肌成分)

*2 うるおいによって毛穴を目立ちにくくする

*3 肌印象のこと

*4 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(整肌成分)

*5 年齢に応じたケアのこと

*6 ヒアルロン酸クロスポリマーNa(整肌成分)

*7 イメージ表現

*8 肌表面にうるおいをあたえること

*9 当社従来品シシシートマスク７Aに比べて

*10 クリスマムマリチマムカルス培養液(整肌成分)

*当社従来品シシシートマスク7Aに比べて

下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。

Qoo10 CICIBELLA公式

https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty

CICIBELLA 公式Instagram

https://www.instagram.com/cicibella.jp/



◆商品のお問い合わせ

Email：labella@otoiawase.jp

Tel：03-6427-1681

（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）

〈URL〉https://cicibella.jp/



◆本社所在地

東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル２階