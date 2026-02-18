《シシベラ ミルキーシートマスク》ついに新発売！

写真拡大 (全5枚)

LaBella株式会社


このたび2026年2月より、
「シシベラ ミルキーシートマスク」を発売開始いたしました。






ミルキーシートマスクは〈個包装〉



・便利な個包装１枚入り


・衛生的で持ち運び簡単


・いつでも新鮮な状態


・液が蒸発しにくい







肌悩みに合わせて選べる全4タイプ



PD | 低分子PDRN*1


高濃度*PDRN*1配合で光艶肌へ。
弾力ハリツヤ＋毛穴ケア*2＋透明感*3



EX | エクソソーム*4


極小成分形状のヒト幹細胞*4で肌のコンディションを整える。
エイジングケア*5+角質ケア+キメツヤ



HY | 高分子ヒアルロン酸*6


高分子ヒアルロン酸*6満タン*7マスク。
水分保持*8+高保湿*9+敏感肌の方にも



PL | 植物性幹細胞エキス*10
極小成分形状のクリスマムマリチマムカルス培養液*10で優艶肌へ。
エイジングケア*5+うるおい+キメツヤ








さらに当社独自開発の


”ミルキーシート”　”海藻シート”


・細い繊維を利用することで優しい肌触り＆高密着


・密着感UP*


・美容液がしっかりシートに絡み新感覚の心地よさ







毎日のスキンケアに「シシベラ ミルキーシートマスク」を取り入れて、
あなたの理想の肌を育てていきましょう。




*1　DNA-Na(整肌成分)


*2　うるおいによって毛穴を目立ちにくくする


*3　肌印象のこと


*4　ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(整肌成分)


*5　年齢に応じたケアのこと


*6　ヒアルロン酸クロスポリマーNa(整肌成分)


*7　イメージ表現


*8　肌表面にうるおいをあたえること


*9　当社従来品シシシートマスク７Aに比べて


*10 クリスマムマリチマムカルス培養液(整肌成分)


*当社従来品シシシートマスク7Aに比べて




下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。
Qoo10 CICIBELLA公式
https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty



CICIBELLA 公式Instagram


https://www.instagram.com/cicibella.jp/




◆商品のお問い合わせ
Email：labella@otoiawase.jp
Tel：03-6427-1681
（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）
〈URL〉https://cicibella.jp/

◆本社所在地
東京都渋谷区東2-27-10　TBCビル２階