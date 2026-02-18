《シシベラ ミルキーシートマスク》ついに新発売！
このたび2026年2月より、
「シシベラ ミルキーシートマスク」を発売開始いたしました。
ミルキーシートマスクは〈個包装〉
・便利な個包装１枚入り
・衛生的で持ち運び簡単
・いつでも新鮮な状態
・液が蒸発しにくい
肌悩みに合わせて選べる全4タイプ
PD | 低分子PDRN*1
高濃度*PDRN*1配合で光艶肌へ。
弾力ハリツヤ＋毛穴ケア*2＋透明感*3
EX | エクソソーム*4
極小成分形状のヒト幹細胞*4で肌のコンディションを整える。
エイジングケア*5+角質ケア+キメツヤ
HY | 高分子ヒアルロン酸*6
高分子ヒアルロン酸*6満タン*7マスク。
水分保持*8+高保湿*9+敏感肌の方にも
PL | 植物性幹細胞エキス*10
極小成分形状のクリスマムマリチマムカルス培養液*10で優艶肌へ。
エイジングケア*5+うるおい+キメツヤ
さらに当社独自開発の
”ミルキーシート” ”海藻シート”
・細い繊維を利用することで優しい肌触り＆高密着
・密着感UP*
・美容液がしっかりシートに絡み新感覚の心地よさ
毎日のスキンケアに「シシベラ ミルキーシートマスク」を取り入れて、
あなたの理想の肌を育てていきましょう。
*1 DNA-Na(整肌成分)
*2 うるおいによって毛穴を目立ちにくくする
*3 肌印象のこと
*4 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(整肌成分)
*5 年齢に応じたケアのこと
*6 ヒアルロン酸クロスポリマーNa(整肌成分)
*7 イメージ表現
*8 肌表面にうるおいをあたえること
*9 当社従来品シシシートマスク７Aに比べて
*10 クリスマムマリチマムカルス培養液(整肌成分)
*当社従来品シシシートマスク7Aに比べて
下記サイトより、商品ページをご覧頂けます。
Qoo10 CICIBELLA公式
https://www.qoo10.jp/shop/cicibeauty
CICIBELLA 公式Instagram
https://www.instagram.com/cicibella.jp/
◆商品のお問い合わせ
Email：labella@otoiawase.jp
Tel：03-6427-1681
（電話受付時間：平日10:00～13:00 / 14:00～17:00）
〈URL〉https://cicibella.jp/
◆本社所在地
東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル２階