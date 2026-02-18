愛犬と一緒におやつ時間が楽しめる『グラン・デリ おやつ』に“おそろい”シリーズ 新登場

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、飼い主様の「愛犬といっしょにおやつの時間を楽しみたい」という想いにお応えして、人間の定番おやつの見た目を再現した『グラン・デリ おやつ』“おそろい”シリーズを、2026年3月3日に全国で発売します。

■発売の背景

近年、愛犬を家族の一員として大切にする「家族化」の進展に伴い、ペットにも人と同等の価値や体験を提供したいと考える「ペットヒューマナイゼーション」意識が高まっています。当社の調査において、おやつを与えている飼い主様のうち、特に若年層を中心に「自分の好きなおやつのワンちゃん専用があったら楽しい」と考える方が増加しています。こうしたニーズを受け、当社が展開するヒューマナイゼーションおやつは、昨年・2025年までの5年間で売上が約4倍に成長しています。また、SNS上では愛犬と一緒におやつの時間を楽しむ様子が投稿されるなど、ペットとおそろいで楽しむニーズが広がっています。

そこでこのたび、スイートポテトやドーナツといった人間の定番おやつの見た目を再現し、食感のバリエーションにもこだわったワンちゃん用『グラン・デリ おやつ』の“おそろい”シリーズを発売します。

■商品の特長

（1）「おそろい」を楽しめる見た目と食感のバリエーション

スイートポテトやドーナツなど人間の定番おやつの見た目を再現し、飼い主様と愛犬が「おそろい気分」で楽しめます。

4種類それぞれで異なる製法を採用することで、しっとり・ふんわり・もっちりなど、さまざまな食感を楽しめます。

-『ワンちゃんのスイートポテト』：外はこんがり、中はしっとり食感で見た目までおいしく楽しめます。

-『ワンちゃんのおいも蒸しパン風』：空気を含んだふんわりとした生地に、つぶつぶのさつまいも入り。

-『ワンちゃんの芋ようかん』：小さめのしっとり食感で、シンプルな見た目でさつまいもの香りが楽しめます。

-『ワンちゃんのおいも入りドーナツ』：もっちりと噛み応えのある食感で、噛むとホロっと崩れます。

（2）愛犬のためのこだわり設計

・国産100％※1の鶏ささみと、人気のさつまいもを使用しています。

・着色料無添加です。

※1 鶏肉原料において

■容量・価格

■発売時期

2026年3月3日に全国で発売します。

■『グラン・デリ』ブランドサイト

https://jp.unicharmpet.com/ja/gran-deli/gran/osoroi.html

※2026年3月3日公開予定

■『グラン・デリ おやつ』“おそろい”シリーズの発売を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任



これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。