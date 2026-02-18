家賃保証会社のエルズサポート、家財保険料の家賃保証会社払いサービスを「LACTii（ラクティ）」で提供開始

エルズサポート株式会社

高齢者の居住/生活/終活支援を通じて地域包括ケアシステム構築を推進するホームネットグループで家賃債務保証事業を手掛けるエルズサポート株式会社（東京都中野区、代表取締役 藤田潔、以下「当社」）は、賃貸住宅入居者向けの家財保険を提供する株式会社ホープ少額短期保険（東京都渋谷区、代表取締役社長 福本良平、以下「ホープ少短」）と業務提携し、株式会社インサイト（東京都新宿区、代表取締役 佐藤允彦、以下「インサイト」）の決済代行サービスを利用する当社商品「LACTii（ラクティ）」において、保険料収納業務の効率化を実現するサービスの提供を開始いたします。

【サービス概要】

「LACTii（ラクティ）」では、当社より委託を受けたインサイトが、賃借人様からの家賃等の収納と併せてホープ少短の家財保険料の収納も代行し、不動産会社様（オーナー様）、ホープ少短それぞれに対して送金します。これにより、保険料未払いによる家財保険付保漏れリスクの軽減を図ることができますので、不動産会社様、オーナー様、ひいては賃借人様にとっても安心できる仕組みを実現します。

【株式会社ホープ少額短期保険 概要】

設立 ：2017年7月24日

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー 35階

代表取締役社長：福本 良平

事業内容 ：少額短期保険業

ウェブサイト ：https://www.hope-ins.jp/

【株式会社インサイト 概要】

設立 ：2006年2月

本社所在地 ：東京都新宿区新小川町4-1

代表取締役 ：佐藤 允彦

事業内容 ：家賃・各種決済代行・収納代行

ウェブサイト ：https://www.insite.vc/

【エルズサポート株式会社 概要】

社名 ：エルズサポート株式会社（家賃債務保証業者登録 国土交通大臣（2）第18号）

設立 ：2007年7月18日

本社所在地 ：東京都中野区中野２丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル19階

資本金 ：100百万円(資本準備金含む)

代表取締役 ：藤田 潔

住まいを借りる際に必要となる連帯保証人に代わって、入居者を保証する家賃債務保証システムにより高齢者の住み替えを支援すると同時に、安心・安全な賃貸経営をサポートします。