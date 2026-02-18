インフレの影響は医療費にも？物価高で医療費負担増を感じているシニアの52％が『生活費を切り詰めて医療費を捻出している』と回答

株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、当社が運営する、保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』（https://hokencospa.jp/）の調査企画として、外部調査会社を利用し、過去3年以内に医療・介護を受けた70歳以上の男女500名を対象に「高齢者の医療費負担と資産防衛に関するアンケート」を実施いたしました。

調査の結果、約3人に1人が「物価高と相まって医療費負担が以前より重く感じる」と回答。そのうちの約半数が、「医療費を支払うために生活費をできるだけ切り詰めて捻出」と答えました。昨今のインフレに伴い、医療費に対する負担がシニア層の家計に影響を与え始めていることがわかりました。

【調査概要】

調査名：高齢者の医療費負担と資産防衛に関するアンケート

調査主体：株式会社モニクルフィナンシャル

調査対象：過去3年以内に医療・介護を受けた70歳以上の男女500名

調査期間：2026年1月9日から2026年1月15日

調査方法：クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査

■調査結果サマリー

■調査結果 詳細

- 物価高と相まって医療費の負担が増したと感じると回答した人は33.4％。そのうちの約半数（52.6%）が、食費や光熱費を切り詰めて医療費を捻出している。- 生活費を切り詰めている層の38.6%が、少しの体調不良なら「受診せず、市販薬や自然治癒で済ます」と回答。医療費を負担と感じない余裕層（12.8%）の約3倍にのぼる 。- インフレによる医療費負担を感じている層では、公的保険があっても予想外の出費と感じたのは「パジャマ・オムツなどの生活雑貨（43.2%）」や「食事代（29.5%）」などの制度外費用と回答。インフレの波は医療費にも。インフレ負担層の5割が生活費も切り詰めている

現在の家計状況について聞いたところ、全体の33.4%にあたる167人が、「物価高（食費や光熱費）と相まって、医療費の負担が以前よりも重く感じるようになった」と回答しました。

さらに、医療費や介護費用を支払うために行っていることを尋ねると、「物価高による医療費負担の増加を感じている層」では、52.6%が「生活費（食費・光熱費）をできるだけ切り詰めて捻出した」と回答しました。

まず最初に抑えやすい日々の食事や冷暖房などの生活水準を切り詰めて、医療費や薬代を支払っていることがわかります。

節約が招く「負のスパイラル」のリスク。インフレが「受診控え」に影響？

さらに、「インフレに伴い生活費を切り詰めて医療費を捻出している層（インフレ負担層）」と「影響を受けていない層（余裕層）」で、普段どのような医療費の節約を行っているかを比較したところ、特に「少しの体調不良なら、受診せずに市販薬や自然治癒で済ませている」「通院回数を減らすために、薬を長期処方（まとめ出し）してもらっている」で大きく差が見られました。

インフレ負担層では約4割が、医療費の節約のために病院に行かない。その結果、体調不良が長引いたり、重症化してさらに医療費がかかる……。そんな「負のスパイラル」にはまってしまうリスクも考えられます。

「高額療養費制度」の盲点。入院時の誤算は「制度外の出費」

「公的保険が適用されず、予想外に痛手だった出費」について調査したところ、インフレ負担層の回答トップは「入院中の生活雑貨（パジャマ・オムツなど）」で43.2%に達しました。

次いで「自己負担分の食事代（29.5%）」が続きます。 高額療養費制度で医療費そのものは抑えられても、物価高の影響を直接受ける日用品や食事代といった「見えない出費」が、高齢者の家計を圧迫している実態が明らかになりました。

この見えない出費に備える手段の一つである生命保険について尋ねると、余裕層、インフレ負担層ともに半数以上が生命保険に加入していることがわかります。しかし、「十分な保障があるので安心」と答えているのは、余裕層が33.5％に対しインフレ負担層では9.5％と大きく差が開きました。

インフレ負担層では、「古い保険なので今の医療実態に合うか不安」が一番多く、約半数がこの回答を選択しています。

さらに保険料負担に関しても、インフレ負担層の19.3%が「保険料が高くて家計を圧迫している」と回答。余裕層（2.2%）の約4倍となっています。

医療費の負担を感じている人ほど、加入中の保険の保険料や保障で不安を感じていて、適切な見直しができていない状況にあることが見えてきます。

■ 「ほけんのコスパ」担当者 コメント

近年、SNSなどで「保険不要論」をよく見かけるようになりました。日本の公的制度が充実していることを前提に、目先の固定費を減らそうと安易に保険を解約してしまいたくなるかもしれません。しかし、公的制度を頼りにすべてを「貯蓄」で持とうとするのは、インフレ時代にはリスクになりかねません。

また、「健康に自信があるし、老後も働くから大丈夫」と考えていても、思いがけず病気やケガに見舞われる可能性は誰にでも起こり得ます。

70代になって「こんなはずじゃなかった」と生活費を削ったり、希望する治療や療養環境を我慢したりすることがないよう、現役世代のうちに医療保険の検討・見直しを考えておきましょう。

