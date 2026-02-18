【好評につき追加日程決定！】「住宅宿泊管理業登録実務講習」を３月４日(水)に東京・渋谷で開催！

一般社団法人全国農協観光協会

一般社団法人全国農協観光協会【登録番号（1）第01号 】（本所：東京都千代田区、代表理事会長：篠原末治）は、2026年3月4日（水）に国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）にて「住宅宿泊管理業登録実務講習」を開催いたします。

本講習は、国土交通大臣登録の実務講習機関「第1号」として本会が実施するもので、これまでに約900名が修了しています。堅調な受講需要を受け、この度3月の追加開催が決定いたしました。本リリースでは、1月開催時の講習内容や受講者の反応をまとめた実施レポートと併せて詳細をご案内いたします。

【講習・お申込みについて】

主 催 : 一般社団法人全国農協観光協会 【登録番号（1）第01号 】

開催日時：2026年3月4日（水）9:00~18:00

開催場所：独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立オリンピック記念青少年総合センター

定 員：50名

内 容：住宅宿泊管理業登録実務講習（対面講義・演習・修了試験）

詳しい内容、お申込みについてはURLをご確認ください。

ホームページ：https://www.znk.or.jp/service/training/page_361.html

お申し込みはこちら： 【2026年3月4日_東京会場】住宅宿泊管理業登録実務講習 お申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcBsZHy0blLaqP8vDgTtdLRYTb0_YSY9__eTDkLqMOMs1VRw/viewform)

申込締切日：2月27日（金）正午

【本講習が900名以上の受講者に選ばれている２つの理由】

1. 「登録第1号」機関としての信頼と実績

本会は、制度開始時に国土交通大臣登録実務講習機関【登録番号（1）第01号】として認定されました。以来、約900名の修了生を送り出しており、運営ノウハウが蓄積された「過不足のないカリキュラム」を提供しています。

2. 弁護士・行政書士による「ライブ感」のある対面講義

オンライン講習が増える中、本会ではあえて「対面形式」にこだわっています。業界内でも数少ない法の専門家である弁護士と行政書士の２名体制で講師を務め、最新のトラブル事例や複雑な法令解釈についてもその場で直接質問が可能です。ネット検索では解決しない『自分のケース』を相談できるのが大きな魅力です。

【講習の様子】

行政書士の黒沢怜央先生弁護士の岩堀裕先生

講習では、講師と受講者による質疑応答が盛んに行われ、双方向のコミュニケーションを通じて専門知識の定着を図る環境が整っています。過去の講習においても、講義内容の確認に加え、受講者間での実務的な意見交換が行われるなど、能動的な学習の場となっています。

【受講者による評価とフィードバック】

前回（1月29日開催）の講習修了生からは、内容の理解度や実務への有用性について高い評価をいただいております。

・地方から来たかいがありました。たくさん知識がついてよかったです。（50代パート）

・疑問だったことも講義で解決しました。わかりやすく聞き取りやすいテンポで、法律関係も理解できました。（40代会社員）

・大変ていねいにわかりやすく説明してくださった。（50代自営業）

【住宅宿泊管理業登録実務講習の受講を検討されている皆様へ】

本会は住宅宿泊管理業登録実務講習を受講して終わりではなく、その先を見据えた講習を心掛けています。豊富な知識と熱意を持つ講師と充実のテキストで安心して受講することができます。新年度に向けて講習を受講してみませんか。

過去には講習の必要性などを発信しています。下記URLもぜひご覧ください。

住宅宿泊管理業登録の資格を取ろう！ 住宅宿泊管理運営のスタートを応援！ | 一般社団法人全国農協観光協会のプレスリリース（2024年12月24日 13時00分配信）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000082531.html)

【協会概要】

協 会 名：一般社団法人全国農協観光協会

所 在 地：東京都千代田区外神田１丁目１６－８ GEEKS AKIHABARA4F

代表理事会長：篠原末治

事 業 内 容：体験交流事業、地域交流支援事業、教育研修事業、広報・調査研究事業、

観光人材育成事業、日本農業検定事業

設 立：1967年8月1日

H P：https://www.znk.or.jp/