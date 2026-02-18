福岡の特産品「有明海苔」が主役、水産業ならではのパスタ。『海鮮と有明海苔のクリームパスタ』新発売（3月1日）

柳川冷凍食品株式会社

有明海苔の香りとコク広がる 海鮮と有明海苔のクリームパスタ

食品卸・小売業および食品加工販売業を営む柳川冷凍食品株式会社（本社：福岡県柳川市、代表取締役社長：藤木尚文）は、「【水産業】だからこそ作れる商品を作りたい」という想いから、本格冷凍パスタシリーズ【魚屋がパスタ】を展開してまいりました。

そしてこの度、新たな取り組みとして**地域特産品である「有明海苔」**に着目し、生パスタ麺・フェットチーネを使用した新商品 『魚屋がパスタ 海鮮と有明海苔のクリームパスタ』 を発売いたします。本商品は、イカとあさりの海鮮の旨みに有明海産焼きのりの香りを重ね、和素材を活かした無添加クリームソースで仕立てた、「魚屋が」ならではの和の発想によるクリームパスタです。

◆商品概要

商品名：海鮮と有明海苔のクリームパスタ

発売日：2026年3月1日

価格：700円（税込／1袋）

内容量：1食分

調理方法：袋に約1cmの切り込みを入れ、耐熱皿にのせて電子レンジで加熱（500W 約7分／600W 約6分）

販売先：自社ECサイト・工場直売所・みずまの駅

特徴：磯の香りが際立つ有明海産焼きのりを一枚丸ごと使用。

生フェットチーネ麺を採用し、クリームソースがよく絡む、もちもちとした食感が楽しめます。

有明海苔×海鮮の旨みを活かしたクリームソース

ソースには牛乳と追貝仕立てのフレッシュクリームを使用。

さらに、有明海苔を焼きのりで1枚、北海道産真昆布の昆布茶、乳酪バターを加えることで、クリームのコクの中に、貝と海藻の旨みが広がる奥行きのある味わいに仕上げています。

イカ・あさり・野菜を組み合わせた具材設計

具材には、イカとあさりを中心に、トマトとブロッコリーを加え、海鮮の旨みだけでなく、彩りと食感のバランスにも配慮しました。生パスタ麺にはフェットチーネを採用し、ソースがよく絡む、もちっとした食感を楽しめます。

無添加設計で、素材の味をそのままに

味の輪郭を整える調味には、天日塩とブラックペッパーを使用。

仕上げにエキストラバージンオリーブオイルとひまわり油を加え、生クリームや牛乳の風味を活かしながら、化学調味料・保存料を使用せず、素材そのものの美味しさを大切にしています。

◆開発背景｜なぜ「クリーム×有明海苔」なのか

本商品の開発背景には、「水産業として、海の素材の可能性をパスタでどう表現できるか」という 柳川冷凍食品ならではの視点があります。

当社が拠点を置く福岡県柳川市は、有明海に面し、古くから海苔をはじめとした水産資源と深く関わってきた地域です。

その中でも有明海苔は、香りと旨みの強さに優れ、全国的にも高い評価を受けている地域特産品のひとつです。

こうした背景から、当社では有明海苔を単なるトッピングとしてではなく、“香りの主役”として料理に活かすことを目指しました。

あえて和食ではなくクリームパスタに組み合わせることで、有明海苔の持つ香りや旨みを新しい形で表現できるのではないかと考え、本商品の開発がスタートしました。

試作を重ねる中で重視したのは、クリームのコクに頼りすぎず、海鮮や昆布、海苔といった和素材の旨みが自然に広がる味の設計です。

有明海産焼きのりを一枚分使用することで、口に運んだ瞬間に立ち上がる磯の香りと、

後味に残るだしの余韻を両立させました。

地元・有明海の素材を、「魚屋が」ならではの視点でパスタに落とし込んだ一皿。

“洋でありながら和を感じる”新しいクリームパスタの提案です。

魚屋がECサイト :https://sakanayaga01.shopselect.net/「『魚屋がパスタ』のこだわりの味を、ぜひご自宅で。自社ECサイトでは、今回の海苔クリームパスタをはじめ、シリーズ全商品をご購入いただけます。」魚屋が Instagram :https://www.instagram.com/sakanayaga_official/?__pwa=1

【会社概要】

社名： 柳川冷凍食品株式会社

代表： 代表取締役 藤木 尚文

本社所在地：福岡県柳川市西蒲池1027番地 1028番地

URL： http://www.yanarei.co.jp/



本リリースに関するお問い合わせ先

柳川冷凍食品株式会社 加工製品販売課 課長 釜 綾(かま りょう)

TEL：0944-73-1124 FAX：0944-73-1877

携帯：080-3707-8164 E-mail：r-kama@yanarei.co.jp