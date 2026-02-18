【2026年3月発売】ドイツ・ペリカンから春を告げる贈り物。世界の祝祭を巡る新シリーズ「World Festival Series」誕生。第一作目は〈Cherry Brossoms〉
ワールド・フェスティバル・シリーズ＜クラシック 200 スペシャルエディション＞
― 花見に着想を得た、新たな始まり ―
ドイツ・ペリカン「クラシック 200」スペシャルエディションによるワールド・フェスティバル・シリーズの誕生は、新たな章の幕開けです。本シリーズは、世界各地で人々の心を結び、深い感情を呼び起こす象徴的な祭りを、〈書く〉という文化を通して表現していきます。
その第一作は、日本に着想を得た作品--春の訪れと再生を象徴する＜花見＞から始まります。
花見は、ただ桜を眺める行事ではありません。満開から散りゆくまでのわずかな時間に、美しさと儚さ、そして“今を大切に生きる”という想いを重ねる、日本ならではの文化です。毎年2月から3月にかけて、日本は淡い桜色に包まれます。人々は家族や友人、時には見知らぬ者同士で桜の木の下に集い、その儚い美しさを分かち合いながら、「今この瞬間」の尊さに思いを巡らせます。
この哲学は、日々忙しく過ごす現代を生きる私たちにこそ響くもの。無常、純粋さ、そして静かな喜び。こうした花見の哲学こそが、〈Cherry Blossom〉のインスピレーションの源となりました。
春の光をまとった、やさしい佇まい。高品質なポリッシュドレジンを使用したボディは、春風に舞う桜の花びらを思わせる、やさしいライトピンクで仕上げられています。〈Cherry Blossom〉は、春の繊細な調和を、柔らかなパステルトーンと洗練されたディテールによって表現しています。
仕事の合間のメモや、静かな夜の手帳時間にも自然になじみ、特別でありながら、毎日使いたくなる一本”を目指しました。
専用BOXでお届けします
色彩が語り、花が覗く ― 新しい感性のかたち
さらに特筆すべきは、花のかたちをしたインクウィンドウ。
インク残量を確認するという機能に、繊細なフラワーモチーフを重ね合わせたこのデザインは、本モデルのために生まれた新たな試みであり、他に類を見ない存在です。
自然の美しさと機能性が詩的に溶け合い、筆記具に新しい表情をもたらしています。
書くことを、もっと自分らしく
〈Cherry Blossom〉は、書くための道具にとどまりません。
仕事のメモも、ひらめきを留めるノートも、日記も、誰かを想う手紙も。
そのすべてを“自分と対話する時間”へと変えていきます。
花見が、足を止め、景色を見つめ、美しさに心を預ける時間であるように。〈Cherry Blossom〉は、言葉に気持ちを宿すひとときの尊さを、静かに教えてくれるのです。
世界の祝祭へと続く、最初の一輪。
〈Cherry Blossom〉は、World Festival Seriesの幕開けを告げる、特別限定モデルです。
文化が息づき、色彩が躍り、記憶として共有されていく-。
世界各地の祭りが持つ精神を、時代を超えて手元に残る筆記具として昇華する本シリーズ。
その旅は、ここから始まります。
M200 万年筆
K200 ボールペン
商品名
●万年筆：クラシック M200 チェリーブロッサム （ペン先 EF/F/M/B）
●ボールペン：クラシック K200 チェリーブロッサム
*それぞれ専用BOXに収められます
税込価格
●万年筆： \34,100
●ボールペン：\29,700
国内発売予定本数
●万年筆： 800本
●ボールペン：300本
出荷開始予定時期
2026年３月上旬
取扱店舗
全国百貨店及び筆記具専門店 など