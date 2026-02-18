医療データ利活用インフラのYuimedi、総額4億円の資金調達を実施

株式会社Yuimedi

本ラウンドではDG Daiwa Venturesを筆頭に、新たに三井住友信託銀行、HearstLab（ハーストラボ）、SMBCベンチャーキャピタルに加え、さらに既存株主である千葉道場、インキュベイトファンド、D4V を引受先としております。

「データを通じて必要な医療を必要な患者さんへ届ける」という会社ミッションの実現に向けて、ご出資いただいた資金をもとにYuimediは、事業・組織（人材採用を含む）両面での成長を加速してまいります。

■ 引受先

■ 資金使途について

Yuimediは医療データ利活用のインフラとなるべく、以下の3事業を展開しています。

- YuiData 事業（日本）提携医療機関の電子カルテデータを用いた製薬企業向けリアルワールドデータ活用サービス「YuiData」の提供- YuiQuery 事業（日米）病院の電子カルテDBから生成AIを用いて情報を抽出するSaaSプロダクト「YuiQuery」等の開発・提供- 医療データ標準化事業（日本）リアルワールドデータを世界標準規格OMOP CDMへ変換し、データ利活用を促進

今回ご出資いただいた資金をもとに、特にYuiData事業とYuiQuery事業を推進すべく投資を行っていく予定です。

具体的には、日本の事業責任者(将来のCOO候補)、YuiData事業においては事業開発人材、またYuiQuery事業においては開発人材を拡充していく予定です。

■ 採用について

Yuimediは「データを通じて、必要な医療を必要な患者さんに届ける」というミッションのもと、多様な専門性を持つメンバーが集まり、一つの目標に向かってチーム一丸となって事業を推進するスタートアップです。

柔軟な働き方を大切にしながら、年次や役割にとらわれずキャリアの挑戦を歓迎し、事業づくりに深く関われる機会を提供しています。

日本と米国で事業を展開する中で、医療×データ領域における新たな価値創出に挑戦しています。

このミッションに共感し、チームの一員としてともに挑戦してくださる仲間を、私たちは募集しています。

採用ページ：https://onl.tw/Ybnwimx

エンジニア採用ページ：https://onl.sc/XCXi7iv

■ 引受先からのコメント

DG Daiwa Ventures 眞田様（国内投資統括 / シニアディレクター）

DGDVは、医療データ利活用のインフラを担うYuimediに対して3回目の出資をしました。同社は日本において、医療機関との連携を起点に製薬企業のセールスマーケティングに資するデータ活用のユースケースを創出するとともに、実臨床データを国際的に利用可能な形式へ整備する取り組みを通じて、データが継続的に集積・活用される基盤を構築してきました。加えて、市場が先行する米国においても、電子カルテに蓄積された情報を生成AIで構造化し、実務に接続するプロダクトを現地で展開し続けている点を高く評価しています。こうした取り組みの積み重ねにより、Yuimediはヘルスケア領域におけるデータ活用の中核を担う存在として、グローバルで不可欠なプレイヤーへ成長していくと確信しています。DGDVは今後もチーム一丸となって、その成長を継続的に支援してまいります。

三井住友信託銀行 米田様（インパクトエクイティ投資部長）

当社インパクトエクイティ投資部は社会課題の解決に寄与する事業を行うスタートアップを資金面で支援しております。Yuimedi社の展開する医療データを利活用することで、製薬会社等が希少疾患・アンメットメディカルニーズに対応する新規医薬品の研究開発やマーケティングを効率的に実施することが可能となり、安心・安全な医薬品の提供推進に繋がることと期待しています。

SMBCベンチャーキャピタル株式会社 竹内様（投資営業第四部 副部長）

医療データの目詰まりを解きほぐして患者の見逃しをなくすYuimediの取組みの意義深さに共感し、投資をさせていただきました。グライムスCEOの巻き込み力によって真摯で優秀なメンバーが集まっており、大きな事業成長に期待しております。私共も「データを通じて必要な医療を必要な患者さんへ届ける」というミッションの実現に向けて様々なご支援をしてまいりたいと思います。

HearstLab International（ハーストラボ） 土川様（Japan Country Manager）

今回、HearstLabの新たな投資先としてYuimedi社を迎えられたことを大変嬉しく思います。医療や製薬の現場において、データが有機的に繋がっていないことで、最適な治療や予防の機会を逃してしまう―こうした切実な課題を解決しようとするYuimedi社のソリューションは、これからの社会にとって不可欠なインフラになると確信しています。また、グライムス英美里CEO率いる素晴らしいチームが、既に米国という巨大市場を見据え、米国法人を構えている点は、米国を本拠地とするHearstLabとしても大きな可能性を感じています。ハーストが持つグローバルネットワークを最大限に活用し、Yuimedi社が医療データの未来を切り拓く一助となるよう、全力でサポートしてまいります

■ 代表コメント

Yuimedi代表取締役 グライムス英美里 コメント

この度、既存株主の皆様に加え、新たに強力なパートナーの皆様をお迎えできたことを大変嬉しく、また心強く感じております。 私たちは創業以来、『データを通じて必要な医療を必要な患者さんへ届ける』というミッションを掲げ、医療データ利活用の課題解決に奔走してまいりました。医療データは、適切に活用されれば人々の健康と生命を守る大きな力となりますが、現場では依然としてデータの分断や構造化の壁が存在しています。 今回調達した資金をもとに、医療データインフラの構築により一層邁進してまいりますので、今後のYuimediにどうぞご期待ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社Yuimedi

事業内容：医療データアクセスに関するインフラ構築

代表取締役：グライムス英美里

創業：2020年11月

会社HP：https://yuimedi.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

Yuimedi株式会社

E-mail：press@yuimedi.com

URL：https://yuimedi.com/(https://yuimedi.com/)