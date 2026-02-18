＜3/26発売＞K-パレットから、とぅるんと艶めくリキッドハイライターが新登場！
K-パレット グロウリキッドハイライター
クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット グロウリキッドハイライター』を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2026年3月26日に発売（一部企業は2026年2月25日に先行発売）いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)
＜K-パレット 公式オンラインショップ＞
http://www.cuore-onlineshop.jp
※オンラインショップでは、2月16日より販売中
＜K-パレット 公式Xプレゼントキャンペーン開催中＞
応募期間：2026年2月16日（月）～2026年3月1日（日）
https://x.com/KPalette_net/status/2023234474025398361?s=20
透明ツヤ肌×水光感メイクが叶うリキッドタイプのハイライト『K-パレット グロウリキッドハイライター』が新登場です。微細パール高配合で、内側から発光するような水光感と、みずみずしい透明感ある艶肌を演出します。さらに、優れた密着力と耐久性で、涙や汗、皮脂、こすれにも強く、自然な生艶感のある今っぽ肌をキープします。
商品特長
K-パレット グロウリキッドハイライター
極小パール×リアルな水光感
微細なパールを高配合で内側から発光するような
水光感のある仕上がりに。
K-パレット グロウリキッドハイライター
高密着でヨレにくい
二層の皮膜成分※1が肌にぴたっと密着し、
汗や皮脂、こすれにも強く、きれいな艶肌をキープ！
K-パレット グロウリキッドハイライター
10種の美容保湿成分※2を配合
みずみずしい使用感で、使うほど潤った水艶肌へ
K-パレット グロウリキッドハイライター
適量が塗布できる「スマートチップ」
肌にフィットしやすい斜めカットで、先端はフチや涙袋、口元の細かい部分の調整に◎
4つのフリー処方
石油系界面活性剤free
パラベンfree
タール色素free
動物性原料free
※1 トリメチルシロキシケイ酸、プルラン
※2 ウメ果実エキス、アイ葉／茎エキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、ツボクサ葉エキス、スクワラン、ゼニアオイ花エキス、ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、オウゴン根エキス
選べる２色展開
K-パレット グロウリキッドハイライター
01 ルミナスペタル：ピンクニュアンスの光で内側からにじむような血色感をプラスし、多幸感ある艶肌に。
02 ムーンヴェール：ベージュカラーが、素肌の延長のような自然な艶と立体感を演出。
How to use
K-パレット グロウリキッドハイライター
【商品概要】
K-パレット グロウリキッドハイライター
商品名：K-パレット グロウリキッドハイライター
（英表記：Ｋ-Palette Glow Liquid Highlighter）
色：01ルミナスペタル 02ムーンヴェール
価格：1,500円（税抜価格）、1,650円（税込価格）
販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア
＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞
クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)
TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）
■関連URL
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/kpalette_jp/
＜公式X＞
https://x.com/kpalette_net
＜公式Facebook＞
https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official
＜クオレコーポレートサイトURL＞
http://cuore-beauty.co.jp/
■会社概要
商号：クオレ株式会社
本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号
代表取締役社長：木下 英司
設立：1965年3月1日
資本金：95百万円
事業内容：化粧品卸売