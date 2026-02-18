＜3/26発売＞K-パレットから、とぅるんと艶めくリキッドハイライターが新登場！

クオレ株式会社



K-パレット　グロウリキッドハイライター

クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット　グロウリキッドハイライター』を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2026年3月26日に発売（一部企業は2026年2月25日に先行発売）いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)



＜K-パレット 公式オンラインショップ＞


http://www.cuore-onlineshop.jp


※オンラインショップでは、2月16日より販売中



＜K-パレット 公式Xプレゼントキャンペーン開催中＞


応募期間：2026年2月16日（月）～2026年3月1日（日）


https://x.com/KPalette_net/status/2023234474025398361?s=20


　


透明ツヤ肌×水光感メイクが叶うリキッドタイプのハイライト『K-パレット　グロウリキッドハイライター』が新登場です。微細パール高配合で、内側から発光するような水光感と、みずみずしい透明感ある艶肌を演出します。さらに、優れた密着力と耐久性で、涙や汗、皮脂、こすれにも強く、自然な生艶感のある今っぽ肌をキープします。


商品特長


K-パレット　グロウリキッドハイライター

極小パール×リアルな水光感


微細なパールを高配合で内側から発光するような


水光感のある仕上がりに。






K-パレット　グロウリキッドハイライター

高密着でヨレにくい


二層の皮膜成分※1が肌にぴたっと密着し、


汗や皮脂、こすれにも強く、きれいな艶肌をキープ！







K-パレット　グロウリキッドハイライター

10種の美容保湿成分※2を配合


みずみずしい使用感で、使うほど潤った水艶肌へ






K-パレット　グロウリキッドハイライター

適量が塗布できる「スマートチップ」


肌にフィットしやすい斜めカットで、先端はフチや涙袋、口元の細かい部分の調整に◎





4つのフリー処方


石油系界面活性剤free


パラベンfree


タール色素free


動物性原料free



※1　トリメチルシロキシケイ酸、プルラン


※2　ウメ果実エキス、アイ葉／茎エキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、ツボクサ葉エキス、スクワラン、ゼニアオイ花エキス、ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス、オウゴン根エキス


選べる２色展開


K-パレット　グロウリキッドハイライター

01 ルミナスペタル：ピンクニュアンスの光で内側からにじむような血色感をプラスし、多幸感ある艶肌に。


02 ムーンヴェール：ベージュカラーが、素肌の延長のような自然な艶と立体感を演出。


How to use


K-パレット　グロウリキッドハイライター


【商品概要】



K-パレット　グロウリキッドハイライター

商品名：K-パレット　グロウリキッドハイライター


（英表記：Ｋ-Palette Glow Liquid Highlighter）


色：01ルミナスペタル 02ムーンヴェール


価格：1,500円（税抜価格）、1,650円（税込価格）


販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア


＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞

クオレ株式会社　K-Palette(K-パレット)　


TEL：0120-769-009（受付：月・水・金　10時～16時　※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）



■関連URL


＜公式Instagram＞


https://www.instagram.com/kpalette_jp/


＜公式X＞


https://x.com/kpalette_net


＜公式Facebook＞


https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official


＜クオレコーポレートサイトURL＞


http://cuore-beauty.co.jp/



■会社概要


商号：クオレ株式会社


本社所在地：〒564-0052　大阪府吹田市広芝町12番25号


代表取締役社長：木下 英司


設立：1965年3月1日


資本金：95百万円


事業内容：化粧品卸売