貸切サウナで味わう、本格ロウリュと水風呂｜kokolo sauna(R)のチラー水風呂「Hagoromo1」を「嵐の湯 座間」に導入
全国のホテル・リゾートを中心にサウナ・水風呂製品を導入しているサウナブランド 「kokolo sauna(R)（ココロサウナ、※1）」 は、神奈川県座間市の温浴施設「薬石ミネラル温浴 嵐の湯 座間」が展開する貸切サウナスペースに、チラー水風呂「Hagoromo1」を導入しました。
本導入により、北欧エストニア産バレルサウナでのロウリュ体験から、水風呂、休憩までを、完全予約制のプライベート空間で完結できるサウナ体験が実現しました。
Hagoromo1
ご予約と詳細はこちらから :
http://arashinoyu-zama.com/sauna/
■ チラー水風呂「Hagoromo1」とは― 水風呂の質から、ととのい体験を設計する ―
「Hagoromo1」は、kokolo sauna(R)が「ととのい体験の質」に向き合い、細部までこだわり抜いたチラー式水風呂です。
単に水を冷やすための設備ではなく、水質や体への水当たりまでを設計した水風呂として、全国のホテル・リゾート・温浴施設を中心に導入が進んでいます。
● 安定した水温管理を可能にする高性能チラー
「Hagoromo1」にはプロ仕様の高性能チラーを搭載。3℃～40℃の幅広い温度設定が可能で、外気温が高い季節でも、安定して10℃未満の「シングル水温」を実現します。
しっかりと冷却したい方から、冷たさが苦手な方まで、幅広い利用者に対応します。
● 清潔でやわらかな水質
オゾンによる除菌・ろ過機能を備え、常に清潔でまろやかな水質を保ちます。公衆浴場法の水質基準もクリアした衛生的な水風呂です。
肌当たりのやさしさにも配慮した設計で、サウナ後の火照った身体を心地よく受け止めます。
● 空間価値を高めるミニマルデザイン
レッドシダーの木材フレームを用いたスタイリッシュなデザインは、サウナスペースに自然に溶け込み、設備感を感じさせません。
高性能チラーを搭載の「Hagoromo1」
■ 「Hagoromo1」導入の背景― ロウリュと水風呂を、ひとつの体験として完成させるために ―
近年、サウナ文化の成熟とともに、「水風呂の温度」「水質」「入り心地」が、ととのい体験の質を左右する重要な要素として注目されています。
嵐の湯 座間では、北欧式ロウリュを備えた本格サウナを、貸切・完全予約制というプライベートな環境で提供してきました。
今回、ロウリュによる深い発汗体験を最後まで心地よく完結させる水風呂として、「Hagoromo1」が選定されました。
ロウリュが楽しめるサウナ室内
■ エストニア産バレルサウナとロウリュ体験
嵐の湯 座間店の貸切サウナでは、北欧エストニア産バレルサウナを導入しています。
樽型構造のバレルサウナは、ロウリュを行うことで天井から蒸気がゆっくりと降りてきて、室内全体を包み込むように熱が回るのが特徴です。
サウナ室内の温度は通常80～90度で運用しており、ロウリュ時には約100度程度まで上昇します。
■ 15種類の鉱石から抽出 ロウリュに使用するミネラル水
ロウリュに使用しているミネラル水は、嵐の湯で使われている15種類の鉱石から、特殊な方法で抽出されたミネラル群水溶液です。
ミネラルは、体内の組織や細胞が健やかに機能するために欠かせない物質とされており、
このミネラル水を用いたロウリュは、より深いリラックス感と発汗が期待できるのが特徴です。サウナ後には、お肌のしっとり感も体感していただけます。
■ 座間の地下水を使用した水風呂
水風呂には、地下水を水源とした座間の水を使用しています。
地下水特有の、まろやかで軟らかい水質が特徴で、「Hagoromo1」の安定した水温管理と組み合わさることで、ロウリュ後のクールダウンをやさしく支えます。
■ ととのいスペースと休息環境
サウナ・水風呂後には、屋外のととのいスペースへ。Colemanのインフィニティチェア、ADAMSのアディロンダックチェアを備え、好みに合わせて、ゆったりと身体を休めることができます。
■ 完全予約制・貸切サウナという体験価値
嵐の湯 座間の貸切サウナは、1枠2時間制・完全予約制。
2～4名まで利用可能で、人目を気にせず、自分たちのペースでロウリュ・水風呂・休憩を楽しめる環境です。
kokolo sauna(R)は、今回の導入を通じて、水風呂の質から施設全体の体験価値を高める取り組みを行っています。
■ 施設概要薬石ミネラル温浴 嵐の湯 座間
【施設名称】
トルミガーデン 貸切ミネラルロウリュサウナ
（嵐の湯 座間 施設内）
【住所】
〒252-0029
神奈川県座間市入谷西2-60-3
【アクセス】
・小田急電鉄小田原線「座間駅」より徒歩10分
・JR相模線「入谷駅」より徒歩7分
・国道246号「大和厚木バイパス」より車で5分 圏央道厚木ＩＣ 座架依橋近く
【電話番号】
046-257-4114
※ご予約はお電話またはLINEにて承っております
【営業時間】
10:00～21:30
【定休日】
月曜日
※祝日の場合は通常営業、翌日が定休日となります
■ kokolo sauna(R)について
kokolo sauna(R)は、「人の心と体を豊かにするサウナ体験」をコンセプトに、サウナ・水風呂製品の設置、運用サポートまでを一貫して行うサウナブランドです。
【本件に関するお問い合わせ先】
kokolo sauna本部（INSIGHT WORKS株式会社内）
TEL：045-517-1330（代表：堀）
E-Mail：info@kokolosauna.com
URL：https://kokolosauna.com/(https://kokolosauna.com/)
【会社概要】
社名：INSIGHT WORKS株式会社（kokolo sauna運営）
代表者：代表取締役 堀雄太
所在地：神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目
設立：2017年1月20日
事業内容：サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行
企業URL：https://insightworks.co.jp/(https://insightworks.co.jp/)