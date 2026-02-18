ロジクラのスマートフォンアプリをフルリニューアル

株式会社ロジクラ

株式会社ロジクラ（本社：東京都千代田区、代表取締役：榊間浩人）は、在庫管理システム「ロジクラ」のスマートフォンアプリをフルリニューアルし、2026年2月18日より新アプリとして提供開始したことをお知らせします。

本リニューアルでは、これまで多くのユーザーから寄せられていた要望をもとに、UIを大幅に刷新。Android端末への対応に加え、大量出荷の現場でも安定して利用できるスキャン精度の向上を実現しました。

中小の小売・卸事業者における人手不足という課題に対し、既存のスマートフォン端末を活用し、教育コストを抑えながら現場作業を効率化するアプリへと進化しています。

現場の声を反映した、誰でも使えるUIへ刷新

新しい「ロジクラ」アプリは、倉庫や店舗で実際に作業を行うスタッフの声をもとに設計されています。

直感的に操作できる画面構成とシンプルな導線により、初めて利用する方でも説明やマニュアルなしで、その日から作業が可能です。

スキマバイトや短期スタッフなど、入れ替わりの多い現場でもスムーズに運用でき、教育・引き継ぎにかかる負担を大幅に軽減します。

Android対応とスキャン性能の強化で、大量出荷にも対応

今回のフルリニューアルにより、iOS・Androidの両OSに対応。

これまで端末の制約により導入が難しかった現場でも、すでに保有しているスマートフォンをそのまま活用できます。

また、大量出荷時の作業効率を左右するスキャン機能も大幅に改善しました。

- 暗所でもスマートフォンのライトを利用してバーコードをスキャン可能- 離れた位置にあるバーコードもズームして読み取り可能- バーコードの認識スピードが向上し、作業のテンポを維持

これにより、繁忙期や出荷量の多い現場でも、スムーズに作業を進めることができます。

フルリニューアルの目的

在庫管理の現場では、人手不足や教育コストの増大が大きな課題となっています。

今回のフルリニューアルでは、「誰でもすぐに使えること」と「現場を止めないこと」を最優先に設計しました。

すでにお持ちのスマートフォンを活用することで、特別な教育を行わなくても現場がスムーズに回る仕組みを実現しています。

ロジクラはこれからも、現場に寄り添ったプロダクト開発を通じて、中小の小売・卸事業者の業務効率化を支援してまいります。

在庫管理システム「ロジクラ」について

「ロジクラ」は、中小の小売・卸事業者向けに、在庫管理・入出荷管理をシンプルに行えるクラウド型在庫管理システムです。

倉庫・店舗・ECを横断した在庫管理を実現し、現場と経営の両方を支援します。

会社概要

会社名：株式会社ロジクラ

代表者：代表取締役 榊間 浩人

事業内容：在庫管理システム「ロジクラ」の開発・提供

U R L：https://corp.logikura.jp/

お問い合わせ：info@logikura.jp