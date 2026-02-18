超高圧*¹アルガンオイル*配合！“金のオーロラ美艶”へ導くプレミアムライン「ゴールデンモイストEX」が、モロッカンビューティから新登場！

写真拡大 (全12枚)

ボトルワークス株式会社




ボトルワークス株式会社は、オーロラのように光り輝く美髪へ導く、アルガンオイル*配合のヘアケアブランド「MOROCCAN BEAUTY（以下：モロッカンビューティ）」から、超高圧*¹アルガンオイルを配合した「ゴールデンモイストEX」シリーズを新たに発売いたします。



モロッカンビューティ公式HP：https://golden.moroccanbeauty.jp/(https://golden.moroccanbeauty.jp/)


■コンセプト


毎日の髪ダメージとインナードライ*²を内側までケア。超高圧*¹アルガンオイル*配合で、オーロラのように輝く美しい艶髪へ。


髪のインナードライ*²に多角的にアプローチする「モロッカンゴールド処方」で、髪に潤いと艶を与え、5つのダメージ＜パサつき・広がり・うねり・アホ毛・ツヤ不足＞をトータルケア。オーロラのように輝く艶髪へと導きます。


■処方設計


高濃度*³アルガンオイル*配合。うるおいと輝きを与えるモロッカンゴールド処方


●PPTタンパク補修成分*⁴で髪のダメージホールをうるおいで満たす

髪の主成分であるタンパク質の流出に着目。内部に隙間ができてインナードライ*²状態となった髪に、PPTタンパク補修成分*⁴が潤いを与えます。


＜PPTタンパク補修*⁴＞（全て保湿）


・シャンプーに配合：ココイル加水分解コラーゲンＫ、ラウロイル加水分解シルクＮａ


・ヘアトリートメント・ヘアマスクに配合：加水分解シルク、加水分解ケラチン（羊毛）



●超高圧*¹アルガンオイル*と毛髪補修成分*⁵でうるおいを保持

100MPaを超える超高圧をかける特殊技術によって毛髪へのなじみを向上させた「超高圧*¹アルガンオイル*」をはじめ、生ケラチン*⁶やダメージセンサー成分*⁷を配合。空洞化*⁸した髪も芯までしっとり潤いを与え、乾燥・パサつきをケアします。


＜ダメージ補修＞（全て保湿）


・超高圧*¹アルガンオイル*　　・生ケラチン*⁶　　・ダメージセンサー成分*⁷


・γ-ドコサラクトン　　・メドウフォーム-δ-ラクトン


・ジラウラミドグルタミドリシンＮａ



●ボンドケア成分*⁹配合、指通りの良いなめらかな髪へ

ボンドケア成分*⁹が開いたキューティクルにアプローチ。毛髪の表面をなめらかに整え、毛先まで輝くような艶を与えます。


＜ モイストボンドケア＞（全て保湿）


・ジマレイン酸誘導体*¹⁰　　・ヒドロキシプロピルグルコナミド


・グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム



■商品詳細




【商品名】モロッカンビューティ シャンプー ゴールデンモイストEX
【容量・希望小売価格】本体：430mL ／ \1,760（税込）、詰め替え：370mL ／ \1,320（税込）
PPT系成分*¹¹配合でダメージ補修しながら洗い上げる、超高圧*¹アルガンオイル*配合 集中美容液シャンプー。＜プリズムローズの香り＞




【商品名】モロッカンビューティ ヘアトリートメント ゴールデンモイストEX
【容量・希望小売価格】本体：430mL ／ \1,760（税込）、詰め替え：370mL ／ \1,320（税込）


PPTタンパク補修成分*¹²で空洞化*⁸ダメージをケア。超高圧*¹アルガンオイル*配合 集中美容液ヘアトリートメント。＜プリズムローズの香り＞




【商品名】モロッカンビューティ ヘアマスク ゴールデンモイストEX
【容量・希望小売価格】本体：180g ／ \1,760（税込）


高濃度*¹³PPTタンパク補修成分*¹²配合。特に傷みが気になる髪も集中ケアして、オーロラのように輝く艶髪に。＜プリズムローズの香り＞




【商品名】モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX 1DAYトライアル


【容量・希望小売価格】12mL＋12mL ／ \132（税込）


お試しや旅行にも便利な、シャンプー＆ヘアトリートメントのワンデートライアル。


■新商品の発売を記念して、シャンプー＆トリートメントにミニヘアマスクが付いたお得な限定キットも同時発売！


モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX シャンプー・ヘアトリートメントに、ヘアマスクのミニサイズが付いたお得な限定キットも同時発売。シリーズをライン使いして、“金のオーロラ美艶”をぜひお試しください。




【商品名】


モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX ミニヘアマスク付き 限定キット（シャンプー＆ヘアトリートメント）


【キット内容】


・モロッカンビューティ シャンプー ゴールデンモイストEX　430mL


・モロッカンビューティ ヘアトリートメント ゴールデンモイストEX　430mL


・モロッカンビューティ ヘアマスク ゴールデンモイストEX　80g


【希望小売価格】\3,520（税込）


■「MOROCCAN BEAUTY」について



厳選したモロッコ産のアルガンオイル*を配合。髪の芯から毛先まで補修するモロッカングロス処方で、オーロラのように輝く美しい艶髪へ導くヘアケアブランド。





■商品ラインアップ


乾燥・パサつきをケアするディープモイスト

※価格はすべて希望小売価格

・ディープモイスト シャンプー／ヘアトリートメント


本体：各430mL ／ \1,595（税込）　詰め替え：各370mL ／ \1,210（税込）


・ディープモイスト 1DAYトライアル　12mL＋12mL ／ \132（税込）


・ディープモイスト プレミアム ヘアマスク　180g ／ \1,595（税込）


・ディープモイスト ヘアオイル　100mL ／ \1,650（税込）


・エクストラリッチ ヘアオイル　100mL ／ \1,650（税込）


・ディープモイスト オイルスプレー　145g ／ \1,595（税込）


・ディープモイスト ヘアミルク　150mL ／ \1,595（税込）


うねり・ゴワつきをケアするハイドロリペア

※価格はすべて希望小売価格

・ハイドロリペア シャンプー／ヘアトリートメント


本体：各430mL ／ \1,595（税込）　詰め替え：各370mL ／ \1,210（税込）


・ハイドロリペア 1DAYトライアル　12mL＋12mL ／ \132（税込）


・ハイドロリペア プレミアム ヘアマスク　180g ／ \1,595（税込）


・ハイドロリペア ヘアオイル　100mL ／ \1,650（税込）


・ハイドロリペア ヘアミルク　150mL ／ \1,595（税込）


超高圧*¹アルガンオイル*配合 ゴールデンモイストEX

※価格はすべて希望小売価格

・ゴールデンモイストEX シャンプー／ヘアトリートメント


本体：各430mL ／ \1,760（税込）　詰め替え：各370mL ／ \1,320（税込）


・ゴールデンモイストEX 1DAYトライアル　12mL＋12mL ／ \132（税込）


・モロッカンビューティ ヘアマスク ゴールデンモイストEX 180g ／ \1,760（税込）


アイロン前に使うロック下地オイル

※価格はすべて希望小売価格

・ヒートボンド プライマー ヘアオイル　90mL／\1,650（税込）


■選べる3つのライン




＊アルガニアスピノサ核油（保湿）　＊1 高圧処理による抽出・加工のこと　＊2 乾燥による髪のダメージのこと　＊3 モロッカンビューティ既存シリーズと比較して　＊4 ポリペプチドのこと：ココイル加水分解コラーゲン Ｋ、ラウロイル加水分解シルクＮａ［モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX シャンプーに配合］／加水分解シルク、加水分解ケラチン（羊毛）［モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX ヘアトリートメント、モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX ヘアマスクに配合］　＊5 アルガニアスピノサ核油、 ケラチン（羊毛）、γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン、ジラウラミドグルタミドリシンＮａ、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド　＊6 ケラチン（羊毛）　＊7 傷んだ髪を選択的に補修すること／キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド　＊8 髪内部のダメージのこと　＊9 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、ヒドロキシプロピルグルコナミド、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム（全て保湿）　＊10 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム　＊11 ポリペプチドのこと：ココイル加水分解コラーゲンＫ、ラウロイル加水分解シルクＮａ（全て保湿）　＊12 ポリペプチドのこと：加水分解シルク、加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿）　＊13 モロッカンビューティ ゴールデンモイストEX ヘアトリートメントと比較して




＜お問い合わせ先＞


社名：ボトルワークス株式会社


TEL：03-5962-5993


URL：https://moroccanbeauty.jp/


SNS：https://www.instagram.com/moroccanbeauty_jp/（Instagram）


住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階