UMU、管理職向け対話トレーニングパートナー「AI マネジメント Dojo」を提供開始

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平）は、AIを活用した管理職向け対話トレーニングパートナー「AI マネジメント Dojo」の提供を開始します。

本サービスは、AIとの演習を通じて管理職の対話スキルを可視化することで、部下との1on1ミーティングなどでの対話の質を改善し、組織全体でのマネジメント品質の標準化を支援します。



■サービス開発の背景

人的資本経営への注目が集まる中、組織の成長を左右する管理職のマネジメント能力、とりわけ部下の状況に合わせた対話を主導するスキルが、これまで以上に重要視されています。しかし、多くの現場ではマネジメント研修や新人管理職研修を実施しているにもかかわらず、「適切なフィードバックの手法が不明確」「対話の型が定着していない」といった課題があります。



この背景には、従来のマネジメント研修プログラムが抱える構造的な限界があります。研修の多くは、インプット中心の座学やその場限りのロールプレイングにとどまり、複雑な人間関係が絡む現場での実践は個人のスキルに依存していました。さらに、プレイングマネージャーとして多忙な現代の管理職にとって、自身の課題に直結しない一律の研修は時間的な負担が大きく、形骸化しやすい傾向がありました。

こうした実践演習の不足とマネジメントの属人化は、部下の成長や心身の健康が上司の資質にゆだねられる「上司ガチャ」を招き、モチベーションの低下やメンタル不調、さらには早期離職といった組織のリスクに直結します。当社はこれらの課題を解決すべく、実際のマネジメント現場に臨む前に、リスクのない安全な環境で自身の課題に合わせた演習を繰り返し、確かな対話スキルを習得できる「AI マネジメント Dojo」の開発に至りました。

■サービスの概要と導入効果

管理職向け対話トレーニングパートナー「AI マネジメント Dojo」は、AI部下とのロールプレイングを通じて、管理職に必要な対話の型を習得し、確実な行動変容を促すマネジメントシミュレーションツールです。

・多様なタイプのAI部下との対話演習で人的リスクを低減

AIで再現された、性格や能力などペルソナの異なる部下と、業務で頻繁に発生する30通り以上の想定シーンで対話演習を行うことができます。「意欲は高いが空回りしている」「能力は高いがメンバーと壁を作っている」といったAI部下に対し、安全な環境で繰り返し対話の試行錯誤を行えます。これにより、実際の部下を相手にした際の失敗による信頼関係の毀損や離職リスクを未然に防ぎ、現場ですぐに実践できる対話スキルを養います。

＜画面イメージ：シナリオと対話演習＞

・国際基準に基づいた対話スキルの分析と個別最適学習

世界最大級の組織開発コンサルティング企業であるDevelopment Dimensions International（DDI）社やKorn Ferry社といった国際的なリーダーシップ基準に準拠したフレームワークを用いて、AIが対話演習の内容を即時に分析し、フィードバックします。さらに、抽出された個人の弱点に対し、AIが次に必要な学習を提案します。この個別最適化された学習サイクルにより、一律のマネジメント研修では難しかった確実なスキル習得と行動変容を実現し、属人的になりがちなマネジメントの型を組織全体で標準化します。

・分析レポートによる意思決定支援とリーダー育成の効率化

対話演習履歴から、対話後の部下の離職リスクや生産性の変化をAIが予測し、レポートで可視化します。自らの言動が組織にもたらす結果を事前にイメージできるようになることで、現場での戦略的な判断を支援します。また、これまで一部の管理職に限定されがちだった高度なコーチングやアセスメントの機会を、AIの活用によって全ての管理職に低コストで提供できます。これにより、高品質な演習機会を均等に提供し、組織全体のリーダーシップの質を効率的に高めます。



＜画面イメージ：分析レポート＞■ユームテクノロジージャパン株式会社 生成AIエバンジェリスト 沖本 拓也のコメント

管理職に就いた途端、その人の役割は「自ら成果を出すこと」から、「人を通じて成果を出すこと」へと変化します。その成否を分けるのは、日々の対話の質に他なりません。しかし、これまで部下との対話を練習する場は実際の現場しか存在せず、試行錯誤の過程で生じる失敗によって、部下が犠牲になる場面が少なくありませんでした。

「AI マネジメント Dojo」は、管理職に安全な試行錯誤の場を提供し、知識としてのマネジメントを実践的な対話スキルへと昇華させます。私たちは、あらゆる組織においてリーダーシップの質が底上げされ、部下が上司の個々のスキルに左右されることなく、健やかに成長できる環境づくりを支援してまいります。

■UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co

■ユームテクノロジージャパン株式会社 会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co



