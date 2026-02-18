マウザー、STMicroelectronics NB-IoT産業用 モジュール「ST87M01」の取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、STMicroelectronics(https://www.mouser.jp/manufacturer/stmicroelectronics/)（本社：スイス・ジュネーブ）の超小型・低消費電力の低電力ナローバンド（NB-IoT）産業用モジュールST87M01(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stm-st87m01-nb-iot-modules/)の取り扱いを開始しました。高性能かつ完全にプログラム可能な産業用モジュールシリーズは、世界各国のセルラー周波数帯に対応し、先進的なセキュリティ(https://resources.mouser.com/security)機能を備えています。

マウザーで取り扱うSTMicroelectronicsのNB-IoT産業用モジュールST87M01(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stm-st87m01-nb-iot-modules/)は、スマートグリッド(https://resources.mouser.com/smart-grid)、スマートビルディング、スマートインフラ(https://resources.mouser.com/infrastructure)、産業(https://resources.mouser.com/industrial)監視、工場自動化(https://automationresources.mouser.com/)など、低消費電力広域ネットワーク(https://resources.mouser.com/lpwan)（LPWAN）接続を必要とするIoT(https://resources.mouser.com/iot)アプリケーションに最適です。また、追跡用途、遠隔作業者の安全(https://resources.mouser.com/safety)監視、インテリジェント物流など、さまざまな用途にも適しています。

ST87M01(https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stm-st87m01-nb-iot-modules/)は、幅広い用途に対応するマルチリージョン対応のLTE（Long Term Evolution）通信をサポートしています。マルチコンステレーション対応のネイティブGNSS（全球測位衛星システム）受信機を内蔵しており、高精度な位置追跡が可能です。さらに、Wi-Fi(R)による位置測位機能やWireless(https://resources.mouser.com/rf-wireless) M-Busの設定オプションにも対応しています。完全にプログラム可能なIoTプラットフォームを提供しており、シンプルなアプリケーションであればモジュール上に直接コードを組み込むことができます。より高度な用途では、外部マイクロコントローラと組み合わせて使用することも可能です。

本製品は、10.6mm × 12.8mmの超小型LGAパッケージで提供されており、性能を損なうことなく機器の小型化を可能にします。低消費電力(https://resources.mouser.com/low-power)モードでは2µA未満という超低消費電力を実現し、最大+23dBmの送信出力に対応しています。また、-40°C～+85°Cの産業用温度範囲で動作するよう設計されており、過酷な環境下でも安定した動作が可能です。さらに、EU無線機器指令（RED）に準拠しており、追加のセキュアエレメント（SE）を備えたGSMA準拠の組み込みSIM（eSIM）をオプションで搭載できます。





STMicroelectronicsのST87M01 NB-IoTの詳細は、以下よりご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/stmicroelectronics/stm-st87m01-nb-iot-modules/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



STMicroelectronicsについて

STMicroelectronicsは、グローバルに展開する独立系半導体企業であり、マイクロエレクトロニクス分野の幅広いアプリケーションに向けた半導体ソリューションの開発および提供をリードしています。同社は、シリコン技術とシステム技術に関する卓越した専門性、強力な製造能力、充実した知的財産（IP）ポートフォリオ、そして戦略的パートナーシップを兼ね備えており、System-on-Chip（SoC）技術の最前線に位置しています。STMicroelectronicsの製品は、現在進行しているさまざまな技術融合（コンバージェンス）の実現を支える重要な役割を果たしています。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-231-288cf7bfbf946aeeb44396d38608d702.pdf