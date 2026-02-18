【RHC ロンハーマン】ブルーを纏った人気ブランドとのコラボレーションアイテムが勢ぞろいする、2026Spring＆Summerコレクションがスタートします。

株式会社リトルリーグ

2026Spring&Summerコレクションのテーマは、「LIFE IS IN COLOR」。大人の女性がいつものスタイリングに色を取り入れて、何気ないシーンや今のムードに彩りを添える。そんな日常に溶け込むようなカラーを纏ったアイテムたちが今季コレクションに登場します。

2月21日（土）よりRHC ロンハーマン・ロンハーマン「R」各店およびオンラインストアにて、2026Spring&Summerコレクションを展開いたします。

ブルーレンズが洗練された知的な目もとを演出する、限定アイウェアが登場。

ONLINE STORE :https://ronherman.jp/item?goods_group_id=1007TOM FORD EYEWEAR Exclusive for RHC

ミドルウェイトに仕上げられた細身のデザインがデイリーに使いやすいジャパンモデル『FT1350-D』が登場します。140ｍｍのテンプルは、女性の顔にも馴染みやすいサイズバランスが魅力的。フレームにブラックカラーを、レンズには日常使いのしやすさを考慮し、自然な風景の色味を損なわず、長時間装着しても目が疲れにくいブルーカラーレンズ採用し、ユニセックスでも着用しやすい洗練された雰囲気に仕上げています。また、フレームサイドの"T"マークは大人らしいリッチな目もとを演出します。

落ち着いた色みで大人な雰囲気を纏った、春のスエードバッグが誕生。

Sunglasses \68,200Bag \174,900TODS for RHC

春夏のスタイリングをアップグレードしてくれる、サマースエード素材のマイクロレザーバッグがRHC ロンハーマンに初めてお目見えします。上品な色味が存在感を引き立てつつ、バッグ自体のシンプルなデザインと調和するネイビーとブラウンの2色をご用意しました。素材は非常に柔らかく、カジュアルなスタイリングにも大人な女性の雰囲気をプラスします。

くすみカラーが品格漂う、バレエシューズが誕生。

Shoes \67,600repetto × RHC

はじめてとなるrepettoとのコラボレーションシューズが登場します。レペットの定番バレエシューズ「サンドリオン」を、春の足元にぴったりな5色でご用意しました。柔らかく落ち着いた印象を演出してくれる"くすみ"カラーは、大人世代の上品な着こなしにもマッチします。RHCの展開カラーは、repettoで販売されていた限定色のアーカイブの中から選定をしました。定番色以外のカラーを継続することが少ないrepettoとの特別なコラボレーション企画となっています。また、インソールから覗くダブルネームロゴがさらに愛着が湧く特別感を添えています。

ニュアンスカラーが優しげな大人のムードに仕上げる、春アウター。

VACHEMENT × RHC

コットンのようなナチュラルな風合いと適度なハリ感が特徴の機能的な春アウターが登場します。雨の日にも嬉しい非フッ素撥水加工が施されており、デイリーにサッと羽織れる軽さが魅力です。また、素材の表面をマットにすることで、モダンかつ上品な雰囲気を兼ね備えた1枚に仕上げています。

スポーティにさりげなく差せるブルー。スタイリッシュなシルエットが"こなれ感"を生む。

Blouson Jacket \72,600Blouson Jacket \42,900ONIT × RHC

「つい手に取りたくなる、洗練された日常着」がコンセプトのONIT。2026Spring&SummerシーズンよりRHC ロンハーマンに初登場し、コラボレーションアイテムを展開いたします。自然なシワ感とナチュラルな風合いが特徴のワッシャーナイロン素材を使用した、ボリューム感がありリラックスしたシルエットのブルゾンジャケットが誕生。カラーは、スポーティにさりげなく差せるカラーのブルーとシンプルに整うブラックの2色をご用意しました。スポーティだけど女性らしさを纏うことができる、"スポーツブランドにはない"アイテムに仕上がっています。

2月13日（金）より、2026Spring&Summer LOOK BOOKを公開いたします。

春夏をイメージするような晴れやかなカラーを差すことで、ワンランク上のスタイリングが完成。いつもの装いに色を取り入れることで、雰囲気を和らげたり、着こなしの幅を広げたり……季節が移り行くように、いつものオシャレももっと素敵に変わります。

新しいシーズンのはじまりも、服を自由に自分らしく着こなして。

2026Spring＆Summer Collection LOOK BOOKより、RHC womenの春夏ムードをご堪能くださいませ。

■TOM FORD EYEWEAR Exclusive for RHC

Sunglasses / BLACK \68,200

■TOD’S for RHC

Bag / NAVY・BROWN \174,900

■repetto × RHC

Ballet Shoes / CHARCOAL GRAY・BEIGE・PINK・DARK NAVY・BLUE \67,600

※BLUEは、オンラインストア限定カラーにて展開をしております。

■VACHEMENT × RHC

Blouson Jacket / GRAY・BLACK \72,600

■ONIT × RHC

Blouson Jacket / BLUE・BLACK \42,900

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店

名古屋店、熊本店、船橋店/ ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（正午より発売）

