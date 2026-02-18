QuizKnockが味の素(株)とコラボ！　実生活に応用されているアミノ酸やアミノサイエンス(R)について楽しく学べる動画が公開されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと味の素株式会社（東京都中央区、代表執行役社長 最高経営責任者 中村茂雄、以下 味の素(株)）がコラボしたYouTube動画が、2026年2月17日（火）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7bYEoE4XzgE ]

伊沢拓司、須貝駿貴、山本祥彰の3人が、VTR内に隠された回文を当てるクイズに挑戦します。VTRには鶴崎修功が登場。家や研究室といったさまざまな場所で、スキンケアや農業、IT分野など、生活に幅広く応用されているアミノ酸の特徴を解説しています。しかし、その解説や行動の中に巧妙に隠された回文に、3人は大苦戦。司会のふくらPの判定次第では、想定している解答以外も正解になるという特別ルールのもと、たくさんの回文を作り出すメンバーの柔軟な発想にぜひご注目ください。

今回の動画は、アミノ酸が生活のさまざまな場所で応用されていることや、味の素(株)のアミノサイエンス(R)について学べる内容になっています。コラボ動画は、2023年、2025年に続く、第3弾となります。

※「アミノサイエンス(R)」は、アミノ酸のはたらきに徹底的にこだわった研究プロセスや実装化プロセスから得られる多様な素材・機能・技術・サービスの総称です。また、それらを社会課題の解決やWell-beingの貢献につなげる、味の素グループ独自の科学的アプローチです。

【動画概要】

・QuizKnock出演者：伊沢拓司、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功（VTR出演）、ふくらP（司会）

・URL：https://youtu.be/7bYEoE4XzgE

・公開日：2026年2月17日（火）

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

