【ジバンシイ】忘れがたいエナジェティックな香り「ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ」新登場

LVMHフレグランスブランズ株式会社

鮮烈な爽やかさと、力強い余韻で魅了する

アロマティック・ウッディ・フローラルの香り

『ジェントルマン ソサイエティ』の一員には共通点があります。

ステレオタイプな男性らしさを脱ぎ捨て、いま時代に求められている創造性と多様性を尊重するマインドセットや、飽くなき好奇心を持ち、ポジティブなアティテュードで周囲に影響を与え続けるゲームチェンジャーであること。

自分のこだわりや価値観に忠実でありながらも、ルールを刷新し、多面性を体現するゲームチェンジャーたちへ贈るフレグランスです。

そうしたジェントルマンのステートメントとして誕生した『ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ』はさらなる飛躍へ。

「ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ」は、あらゆる多様性を受け入れるジェントルマンシップと共に、スポーツに着想を得た高揚感と力強さを表現。

ユベール・ド・ジバンシィが体現したジェントルマンシップとスポーツマンシップに共通するもの。それは野心を胸に、常に自らに挑み続ける開拓者精神や、他者を尊重するフェアネスです。みなぎるインスピレーションを信じ、世に名だたる作品を送り出したユベール・ド・ジバンシィ。そして、自らを信じて勝利を勝ち取るスポーツのプロフェッショナルも、そのチャレンジ精神が私たちに刺激を与えてくれます。

「ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ」は忘れがたいエナジェティックな香りと研ぎ澄まされたスタイルで、夢へと加速するあなたの挑戦を力強くサポートします。

- 商品紹介

製品名：ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ

容量／価格（税込）：60mL 15,180円 ／ 100mL 19,910円

発売日：2026年3月1日（日）

※お取り扱いについては下部をご参照ください

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp/p/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%A0-%E3%82%BD%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%86%E3%82%A3-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-F10100346.html

- 香りについて

香調 ： アロマティック・ウッディ・フローラル

トップノート ： フレッシュなアロマティックノート

レモンカルテット、オーガニックラベンダー、クラリセージ、プチグレン

ミドルノート ： 洗練された気品と奥行きが心地よいフローラルノート

ナルキッソス、アイリス、ベチバーカルテット

ラストノート ： 温かく官能的に香るウッディノート

セダーウッド、パチョリ、アンバーウッド、ムスク、バニラ

調香師 ： カリーヌ・デュブルイユ・セレニ

- お取り扱い

「ジェントルマン オーデパルファム ソサイエティ スポーツ」

2026年2月18日（水）先行発売 ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ

2026年3月1日（日） 全国発売

パルファム ジバンシイ[LVMHフレグランスブランズ]

〈お客様窓口〉03-3264-3941