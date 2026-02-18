角質ケアで大人気の「DETクリア」が、@cosme TOKYO・@cosme NAGOYA・@cosme OSAKAの3店舗にて2/25(水)より期間限定で展開

株式会社桃谷順天館

美と健康を追究して140年、株式会社桃谷順天館グループの株式会社明色化粧品(本社：大阪府大阪市 代表取締役会長兼社長：桃谷誠一郎)は、シリーズ累計出荷数2,200万本突破、ピーリング市場売上13年連続第1位※1の「DETクリア」シリーズから、毎日のスキンケアで明るい素肌へ導く「DETクリア ブライト＆ピール 角質オフ洗顔フォーム」と、リニューアルしてよりパワーアップした「DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉」が、2026年3月2日(月)と3月19日(木)にそれぞれ発売。その発売記念イベントとして、@cosme TOKYO / @cosme NAGOYA / @cosme OSAKAの旗艦店3拠点にて、期間限定の特設コーナーを展開します。

※1「ピーリング・ゴマージュ」カテゴリにおけるブランド別総購入金額順位（ドラッグストア）（株）TrueDataの購買データを基にした自社調べ。「ピーリング・ゴマージュ」とは、自社独自の選定カテゴリ。(2025年1月～12月)

DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉

ピーリングジェリーシリーズの中で発売以来特に人気の高い無香料タイプが、余分な角質を浮き上がらせる「果実AHA含有エキス※2」と角質を柔らかくする「BHA※3」に併せ、肌あれ防止の「グリチルリチン酸ジカリウム」と美白※4の「プラセンタエキス」のダブル有効成分を配合した医薬部外品としてリニューアル登場。角質除去力はさらにアップし、うるおい試験では従来品よりも水分量が増えており、しっかりと角質オフしながら乾燥しらずのつるんとした肌に導きます。従来品の良さはそのままに、ぬれた手でも使用可能。普段のバスタイムのスペシャルケアとして、お風呂で気軽にお使いいただけます。

※2キイチゴエキス ※3サリチル酸 ※4メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

商品名：DETクリア ブライト＆ピール ピーリングジェリー〈無香料タイプ〉

販売名：【医薬部外品】薬用ホワイトニングジェリーP〈無香料〉

容量：180ml

価格：1,430円(税込)

発売日：2026年3月2日(月)

DETクリア ブライト＆ピール 角質オフ洗顔フォーム

シリーズ初となる3種類の酸「3HA」による、多角的な角質オフ処方を採用。洗顔では落としきれないくすみ※5・ざらつき・毛穴汚れといった悩みにアプローチします。毎日お使いいただける角質ケアとして、肌の負担を最小限に抑えながら、くすみ※5や毛穴詰まりをすっきりオフ。洗うだけで肌の明るさを実感できる洗顔料を目指しました。うるおいを逃さない保湿設計と肌を守る集中ケア成分配合で、毎日心地良く使える"デイリー角質ケア"です。

※5古い角質による

商品名：DETクリア ブライト＆ピール 角質オフ洗顔フォーム

容量：120g

価格：990円(税込)

発売日：2026年3月19日(木)

開催場所

@cosme TOKYO https://www.cosme.net/store/shop/tokyo/

東京都渋谷区神宮前1-14-27

@cosme NAGOYA https://www.cosme.net/store/shop/nagoya/

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤゲートタワーモール 5F

@cosme OSAKA https://www.cosme.net/store/shop/osaka/

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 3F

開催期間

2026年2月25日(水)～3月31日(火)

株式会社明色化粧品は創業のきっかけとなった「美顔水」をはじめ、DETクリア・ケアナボーテ・モイストラボ等、歳を重ねても「一生、使い続けたい」と思っていただけるブランドを目指しております。トレンドをキャッチしたアイテムや140年以上変わらぬ処方で愛され続けるロングセラーまで「素肌の健康」を考え抜いた多彩なアイテムを展開しております。

祖母から母へ。母から子へ。世代を超え永く愛され続けるブランドとして研究・開発・提供し、歴史を築いてまいります。

明色化粧品 公式サイト https://www.meishoku.co.jp/