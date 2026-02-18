本格炭火焼きをもっと気軽に！卓上でも楽しめる水冷式コンロ「LOGOS 卓上水コンロ」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、卓上で気軽に本格炭火焼きが味わえる、水冷式のコンパクトコンロ「LOGOS 卓上水コンロ」を、2026年2月26日(木)より新発売いたします。

【 LOGOS 卓上水コンロ 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11643

本アイテムは、卓上でも手軽に本格的な炭火焼きを楽しめる水冷式コンロです。キャンプやベランダなど、さまざまなシーンで炭火ならではの香ばしい味わいを気軽に楽しむことができます。

本体には水を入れて使用する水冷式構造を採用しており、熱の伝わりを抑えることで、本体が熱くなりにくく、炭火を使いながらも卓上で安心して調理ができます。サイズは直径約17.5cmのコンパクト設計で、テーブルに置いても場所を取らない扱いやすいサイズ感です。小型ながら、炭火が持つ遠赤外線効果で肉や野菜を美味しく焼き上げることができ、一人焼肉や少人数での食事にぴったりです。

また、燃料となる炭には、火床にぴったり収まるサイズの「エコココロゴス・ミニラウンドDECO」（別売品）がおすすめです。ヤシガラを原料とした環境にやさしい成型炭で、簡単に着火できるため火おこしの手間がなく、燃焼時間も長く安定します。

構造はシンプルで扱いやすく、コンロ本体に水を入れ、火床をセットして炭に着火し、焼き網を乗せるだけで準備が完了します。パーツも少なく扱いやすいため、使用後のお手入れもラクラクです。

コンパクトなサイズ感でありながら、本格的な炭火の美味しさを気軽に楽しめるコンロ「LOGOS 卓上水コンロ」を、少人数でのキャンプやBBQなど、様々なアウトドアシーンにてぜひご活用ください。

・製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1039_1_4f6e35357801dc6c00bb06502cfc9675.jpg?v=202602181151 ]

【 関連製品 】

・エコココロゴス・ミニラウンドDECO4

https://www.logos.ne.jp/products/info/11534



・エコココロゴス・ミニラウンドDECO6

https://www.logos.ne.jp/products/info/11533

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年2月26日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第7弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1573

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=837

「LOGOS 卓上水コンロ」 は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

