【栄光サイエンスラボ】新年長～新小学6年生対象、春休みに「春の特別実験」を開講

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社で、進学塾「栄光ゼミナール」を運営する株式会社栄光（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下田勝昭）は、科学実験専門教室「栄光サイエンスラボ」において2026年3月・4月に「春の特別実験」を開講します。

新年長～新小学6年生を対象に、教室で受講する対面講座を6講座ご用意しました。

栄光サイエンスラボ「春の特別実験」 :https://link.eikoh.jp/4pzLr6c

科学実験専門教室「栄光サイエンスラボ」では2026年3月・4月、新年長～新小学6年生を対象に、「春の特別実験」を開講します。お子さまの好奇心・探究心を刺激する、対面講座6講座を用意しました。一部を除き、対面講座で使用したキットや作製したものを持ち帰りできます。普段、栄光サイエンスラボにお通いでない方も参加可能です。

対面講座

・（新年長～新小学6年生）スーパーボールをつくろう

・（新小学1年生～新小学6年生）スライムをあやつろう

・（新小学1年生～新小学6年生）3Dまんげきょう

・（新小学1年生～新小学6年生）あつめよう！海の小さなモンスター

・（新小学3年生～新小学6年生）ふしぎなハコカメラ

・（新小学3年生～新小学6年生）チェッカーフラッグを作ろう

お薦め講座

スライムをあやつろう

じしゃくでうごく、ふしぎなスライムをつくろう。しかけはなにかな？たしかめてみよう！

あつめよう！海の小さなモンスター

海の中の小さな生き物をさがしてみよう！まるでモンスターみたい？どんな生き物がみつかるかな？

ふしぎなハコカメラ

レンズを通ると光は曲がる！？レンズを使ったカメラ型の装置を作って、光の進み方とレンズの関係を学ぼう！

「春の特別実験」概要

＜開催時期＞

2026年3月・4月

※開催している講座、開催日時等は、教室によって異なります。詳細はサイト(https://link.eikoh.jp/4pzLr6c)をご覧ください。

＜対象＞

新年長～新小学6年生

※栄光サイエンスラボにお通いでないお子さまも参加いただけます。

＜受講料（税込、教材費含む）＞

・スーパーボールをつくろう：7,700円

・スライムをあやつろう：9,900円

・3Dまんげきょう：9,900円

・あつめよう！海の小さなモンスター：9,900円

・ふしぎなハコカメラ：9,900円

・チェッカーフラッグを作ろう：9,900円

＜時間＞

・スーパーボールをつくろう：60分

・スライムをあやつろう：90分

・3Dまんげきょう：90分

・あつめよう！海の小さなモンスター：90分

・ふしぎなハコカメラ：90分

・チェッカーフラッグを作ろう：90分

＜定員＞

各回8名

＜申し込み締切＞

各講座5日前（満席になり次第締切）

お申し込み :https://link.eikoh.jp/4pzLr6cサイトより、ご希望の講座を選択し日時を確認の上、お申し込みください。

栄光サイエンスラボ

栄光サイエンスラボは、子どもたち（年中～中学生）が、自ら未来を切りひらく＜5つの力＞を身につけるための科学実験専門教室です。

科学実験には問題を発見するチャンスがたくさんあります【問題発見力】。それらの問題を、計画や仮説をたて(PLAN)実験し(DO)結果をまとめ(CHECK)考察する(ACTION)というP⇒D⇒C⇒Aサイクルで解決します【問題解決力】。このP⇒D⇒C⇒Aサイクルを繰り返し行うことで、自然に論理的な考え方が身につきます【論理的な思考力】。そして、実験の結果を記録することや自分の考えを発言することで表現力も身につきます【表現力】。これらの4つの力を身につけることで、自分で新しい未来をつくる力につなげていきます【創造力】。

そのような教育の場を提供することで、持続可能な社会の実現を目指します。

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、高校生対象の大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開、国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。また、オンライン授業に特化した中学・高校・大学受験指導の進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育てることで、中学受験・高校受験・大学受験合格へ導き、生徒・保護者の期待に全力で答えていきます。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【お客様からのお問い合わせ先】

「栄光サイエンスラボ」の各教室にお問い合わせください。

栄光サイエンスラボ教室一覧(https://www.eikoh-sciencelabo.com/classroom/)