4000人以上を見送ったベテラン納棺師がいつまでも忘れられない、家族それぞれのお別れの時間を綴った『いつもの場所に今もあなたがいるようで』本日発売！

最愛の人とお別れする納棺式は、故人に触れられる最後の時間。病気で逝った弟の見送りにぬいぐるみを手渡す小１のお兄ちゃん、バスケコーチだったお父さんの亡骸とハイタッチする遺族、疎遠だった父の納棺に立ち会った娘が初めて気づいた親の真心……納棺師がどうしても忘れられない家族の絆の物語。新人納棺師の教育係も務めるベテラン、大森あきこさん２冊目の著作『いつもの場所に今もあなたがいるようで』を２月18日（水）、新潮社より刊行いたします。




＜目次＞

第１章　大切な人を送る時間


お別れの時間と音楽


埋もれている記憶を辿って


食べ物の思い出


ペットとのお別れ


走馬灯の明かり


触らない選択



第２章　それぞれの場所、それぞれの約束


家族の定位置


それぞれの違う気持ち


声が聞こえる


パパっぽいパパの顔


こだわりの髪型


家族のお約束



第３章　とても遠いけど、とても近い場所


全てがよし！　と思える人生


ポケットに入っていた贈り物


田んぼのあぜ道


人生５周目ゆりちゃんの話


涙をこらえる時間、涙がこぼれる瞬間



【コラム 納棺師のひとりごと】


最後までその人らしく


葬儀について


納棺師を目指す人たち



■書籍内容

病気で逝った弟を気丈に見送る小1のお兄ちゃん、バスケコーチだったお父さんの亡骸と遺族みんなで最後のハイタッチ、幼子の遺体に「触らないで」と懇願した若い母親、孤独死した故人に掛けた上着から出てきたドングリの真実……。死で繋がりが途切れるのではなく、お別れの時間を通して、家族は絆を紡ぎ直してゆく──。



■著者紹介：大森あきこ

1970年生まれ。38歳の時に営業職から納棺師に転職。延べ4000人以上の亡くなった方々のお見送りのお手伝いをする。納棺師の育成やエンゼルケア講師としても活動。2025年一般社団法人ツナギノ森を設立。遺族のサポートをする医療・介護・葬儀の業界の方や一般の方向けのセミナーやワークショップなどを開催中。



