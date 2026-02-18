4000人以上を見送ったベテラン納棺師がいつまでも忘れられない、家族それぞれのお別れの時間を綴った『いつもの場所に今もあなたがいるようで』本日発売！

株式会社新潮社

最愛の人とお別れする納棺式は、故人に触れられる最後の時間。病気で逝った弟の見送りにぬいぐるみを手渡す小１のお兄ちゃん、バスケコーチだったお父さんの亡骸とハイタッチする遺族、疎遠だった父の納棺に立ち会った娘が初めて気づいた親の真心……納棺師がどうしても忘れられない家族の絆の物語。新人納棺師の教育係も務めるベテラン、大森あきこさん２冊目の著作『いつもの場所に今もあなたがいるようで』を２月18日（水）、新潮社より刊行いたします。

＜目次＞

第１章 大切な人を送る時間

お別れの時間と音楽

埋もれている記憶を辿って

食べ物の思い出

ペットとのお別れ

走馬灯の明かり

触らない選択

第２章 それぞれの場所、それぞれの約束

家族の定位置

それぞれの違う気持ち

声が聞こえる

パパっぽいパパの顔

こだわりの髪型

家族のお約束

第３章 とても遠いけど、とても近い場所

全てがよし！ と思える人生

ポケットに入っていた贈り物

田んぼのあぜ道

人生５周目ゆりちゃんの話

涙をこらえる時間、涙がこぼれる瞬間

【コラム 納棺師のひとりごと】

最後までその人らしく

葬儀について

納棺師を目指す人たち

■書籍内容

病気で逝った弟を気丈に見送る小1のお兄ちゃん、バスケコーチだったお父さんの亡骸と遺族みんなで最後のハイタッチ、幼子の遺体に「触らないで」と懇願した若い母親、孤独死した故人に掛けた上着から出てきたドングリの真実……。死で繋がりが途切れるのではなく、お別れの時間を通して、家族は絆を紡ぎ直してゆく──。

■著者紹介：大森あきこ

1970年生まれ。38歳の時に営業職から納棺師に転職。延べ4000人以上の亡くなった方々のお見送りのお手伝いをする。納棺師の育成やエンゼルケア講師としても活動。2025年一般社団法人ツナギノ森を設立。遺族のサポートをする医療・介護・葬儀の業界の方や一般の方向けのセミナーやワークショップなどを開催中。

■書籍データ

【タイトル】『いつもの場所に今もあなたがいるようで』

【著者名】大森あきこ

【発売日】2026年2月18日

【造本】ソフトカバー

【定価】1540円（税込）

【ISBN】978-4-10-354262-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354262/