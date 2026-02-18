主語がない、すぐに結論を出さない、空気を読む……その特徴こそ強みになる！　新潮新書『武器としての日本語思考』（松元崇・著）本日発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、松元崇『武器としての日本語思考』を、本日2月18日（水）に新潮新書より発売いたします。

主語がない、すぐに結論を出さない、空気を読む……。日本語の言論空間のこうした特徴は、しばしば「だから日本はダメなのだ」という言説の論拠として使われていますが、本書の著者は「日本語のこうした特徴は、むしろ現代においてこそ強みになる」と言います。

中国やロシアに限らず、国際秩序の守り手だったはずのアメリカまでがエゴをむき出しにしています。その中で生きる個々人も、自己主張をぶつけ合うことで自分の利益の最大化を図ろうとしています。

しかし、どんな時代でも「合意形成」というのは必要な営みです。みなが自己主張を強める時代だからこそ、空気を読んで落としどころを探り、自己主張を控えめにして、結論をすぐに出そうとしない日本語思考には、逆に価値とオリジナリティが生まれる、というのです。

日本を取り巻く言語空間はどうでしょうか。英語の思考構造は「結論ありき」の演繹的。「あんな理屈」を平気でコネてくる中国も同様。日本や中国との差異によって自己規定するお隣の韓国は、韓国語から漢字を追放し過去の文化と断絶してしまいました。

その中で、豊かな漢字文化を維持し、自己主張ではなく「空気」を共有することで穏やかな生活空間を作り出している日本語の思考構造。これは、国際社会の中でも「調整役」としての適性を持ちますし、外国人にとっても「ふあ～として心地よい」（本書で引用されているフランス人の表現）空間を作り出すことが可能になります。日本語の社会で生きるということは、とてつもないアドバンテージなのです。

やや観念的な主張なので著者は学者だろうと思われるかも知れませんが、本書の著者は元大蔵省（現財務省）官僚であり、事務次官（内閣府）という霞が関の最高位を経験した実務家です。スタンフォードでＭＢＡを取り、日米金融交渉などにも携わった経験も持ちます。国際社会、霞が関で経験を積み、さまざまな書物を渉猟し、著者独自のオリジナルな思考を磨き上げました。ご一読いただければ幸いです。

■ 著者コメント

トランプ大統領が自国第一主義で世界中を振り回す。習近平主席が戦狼外交で自国の主張を押し通す。そんな両者が跋扈する時代に、思いやりを大切にする日本語思考で世界を平和にしていけないか。そんな思いから本書を書きました。

■ 書籍内容紹介

主語がない、すぐに結論を出さない、空気を読む。そんな日本語の特徴は、世界のリーダーたちが剝きだしの自己利益を主張するこんな時代だからこそ、逆に強みとなる。日本語思考は「まとめ役」としての適性になるし、「ふあ～として心地よい」人間関係を作り出すことを可能にする。この日本語の特徴は「武器」になるのだ──。霞ヶ関の元最高幹部が、経験の中で磨いた思考術。

■ 著者紹介

松元崇（まつもと・たかし）

一九五二年東京都生まれ。国家公務員共済組合連合会（KKR）理事長。東京大学法学部卒業後、大蔵省（現財務省）に入省。スタンフォード大学MBA。財務省主計局次長などを経て、二〇一二年に内閣府事務次官。高橋是清の研究でも知られ、著書に『大恐慌を駆け抜けた男 高橋是清』などがある。

■ 書籍データ

【タイトル】武器としての日本語思考

【著者名】松元崇

【発売日】2026年2月18日

【造本】新書

【本体定価】968円（税込）

【ISBN】978-4-10-611114-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611114/